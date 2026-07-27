Con la premisa de planificar el crecimiento urbano, dar respuesta a las demandas vecinales y dotar a la ciudad de infraestructura de servicios propia, el Bloque de Concejales del Par do Vecinal de Rada Tilly presentó un proyecto de ordenanza para reservar una fracción de erra cercana a la Ruta Nacional N° 3 des nada a la construcción de la futura Terminal de Ómnibus municipal. La propuesta contempla encomendar a la Secretaría de Obras Públicas el llamado a un concurso de proyectos para el diseño del edificio e incorporar la par da presupuestaria en el presupuesto 2027.

Esta propuesta forma parte de un eje central y prioritario de trabajo que el bloque viene consolidando durante el presente período legislativo para resolver los desafíos de movilidad en sus distintas escalas:





1. Conectividad con el resto del país: La creación de la Terminal de Ómnibus dará autonomía a la villa balnearia, aprovechando el paso de la Ruta Nacional N° 3 para potenciar el turismo nacional y mejorar la experiencia de quienes visitan una de las playas más importantes de la Patagonia.

2. Modernización del transporte público urbano: La presentación del proyecto de transporte urbano durante este período legislativo busca garantizar un servicio interno eficiente, accesible y adaptado al crecimiento demográfico de la ciudad.

3. Integración y caminos alterna vos: El fortalecimiento del trabajo conjunto con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para la planificación y traza de nuevos caminos alterna vos que vinculen a ambas localidades, garantizando un tránsito diario más fluido, seguro y descentralizado.





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Al respecto, el concejal Ing. Guillermo Janeiro destacó la importancia de abordar la conectividad de la ciudad de manera integral y con visión de futuro:

"El notable crecimiento demográfico que ha experimentado nuestra ciudad implica la responsabilidad de proveer infraestructura de servicios que le otorgue mayor autonomía a Rada Tilly. Nuestra localidad es atravesada por la Ruta Nacional N° 3, una de las arterias principales del país y vía de conexión de norte a sur, transitada por distintas empresas de larga distancia. Contar con una Terminal de Ómnibus mejorará la oferta turística y responderá a una demanda histórica de los vecinos y vecinas", expresó el concejal Ing. Guillermo Janeiro.





Asimismo, Janeiro vinculó la inicia va con el resto de las propuestas legisla vas que impulsa el Par do Vecinal para el desarrollo regional:

"Este proyecto para la Terminal de Ómnibus se integra de manera directa con el trabajo que venimos desarrollando en el bloque: por un lado, con el proyecto de transporte público urbano presentado en este período legislativo para resolver la movilidad interna; y por el otro, con las ges ones y el trabajo conjunto con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para la traza de nuevos caminos alterna vos. Es obligación del Estado Municipal planificar el crecimiento de Rada Tilly facilitando su conexión con el resto del país, mejorando la transitabilidad diaria con Comodoro y brindando soluciones concretas a nuestra comunidad", concluyó el edil.