​Un rápido despliegue de los efectivos de la Comisaría Distrito Rada Tilly permitió detener este viernes por la noche a un hombre acusado de intentar sustraer elementos de una obra en construcción en la zona central de la villa balnearia.

​El procedimiento se desencadenó pasadas las 20:25 horas, luego de un llamado telefónico a la dependencia policial que alertaba sobre la presencia sospechosa de un individuo en un emprendimiento edilicio ubicado sobre la calle Coronel Rosales al 60.





​Persecución y detención





Al arribar la patrulla al lugar de los hechos, los uniformados se entrevistaron con vecinos y testigos ocasionales. Según los relatos recabados, el sospechoso había huido a pie a toda prisa con dirección a la Avenida Piedrabuena al percatarse de que había sido descubierto.





Con los datos y las características físicas aportadas por los testigos, la Policía montó un operativo de rastrillaje inmediato por las inmediaciones. A pocas cuadras del lugar, los efectivos avistaron a un sujeto cuyas prendas y fisonomía coincidían con la descripción brindada.

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Identificación clave: Los testigos reconocieron en el lugar al sospechoso, lo que motivó la inmediata aprehensión del individuo.





Involucrado





El aprehendido fue identificado por las autoridades policiales como Ramón Ángel D., quien quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención por el delito en grado de tentativa. Interviene en el hecho la Dirección de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.