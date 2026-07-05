Rada Tilly: Gracias a los lobos marinos pudo encontrar varado un pez "bonito" de más de 5 Kg

​Una tarde de pesca que parecía destinada al olvido se transformó en una jornada histórica para Maximiliano, un pescador local que logró una captura inédita en las costas del sur de Chubut. La increíble secuencia, que mezcla astucia, velocidad y una enorme dosis de fortuna, terminó con el pescador exhibiendo con orgullo en sus redes sociales una pieza espectacular: un pez bonito de 5 kilos y 576 gramos.

​El día había comenzado complicado. Maximiliano se encontraba en la playa de Rada Tilly intentando tentar a los pejerreyes, pero el pique brillaba por su ausencia. El balde vacío y la marea que corría hacían prever un regreso a casa sin pena ni gloria.

​Sin embargo, el mar patagónico siempre tiene la última palabra. La monotonía se rompió de golpe cuando, a pocos metros de la orilla, un grupo de lobos marinos desató un frenesí en el agua. Lo que parecía una típica escena de caza de los mamíferos marinos dio un giro inesperado: en medio del revuelo, uno de los lobos dejó escapar a su presa, que quedó coleteando desesperadamente en la orilla.

​Un rescate veloz y el pesaje oficial

Al divisar el imponente lomo del pez chapoteando en la rompiente, Maximiliano no lo dudó un segundo. Aprovechando que llevaba el wader puesto, se metió decididamente al agua fría, le dio alcance a la pieza antes de que la corriente se la devolviera al mar y la puso a salvo en la arena.

​La sorpresa fue total al ver el tamaño y la fisonomía del ejemplar. Inmediatamente, el pescador lo trasladó para realizar el pesaje oficial, la balanza arrojó una cifra contundente: 5,576 kg.

​¿Qué es el pez bonito?

Se trata de un pescado azul perteneciente a la familia de los túnidos (pariente directo de los atunes y las caballas). Es un animal robusto, hidrodinámico y sumamente veloz.

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​Una visita muy poco común en la zona

​Si bien el pez bonito es un habitante frecuente de aguas un poco más templadas, su aparición en las costas del sur de Chubut es un hecho sumamente extraordinario. Los expertos locales señalan que ver un ejemplar de este porte tan cerca de la orilla en Rada Tilly es un evento atípico, probablemente propiciado por las corrientes marinas o el propio acoso de los predadores que lo empujaron hacia la costa.

​Lo que empezó como una frustrada tarde de pejerreyes terminó convirtiéndose en la anécdota de su vida. Maximiliano no solo se llevó a casa una de las mejores capturas de la temporada, sino también una historia cinematográfica que ya es furor entre la comunidad de pescadores de la región.