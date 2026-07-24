URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Rada Tilly

Rada Tilly celebra su 78° aniversario: una historia marcada por el mar, el crecimiento y su comunidad

La villa balnearia conmemora un nuevo año de vida este 24 de julio. Reconocida por sus paisajes, su calidad de vida y su fuerte identidad patagónica, la ciudad celebra junto a sus vecinos un nuevo capítulo de su historia.

A
Administración
Redacción
👁 3 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad

Este 24 de julio, Rada Tilly celebra su 78° aniversario, una fecha especial para recordar el camino recorrido desde su fundación y destacar el crecimiento que la convirtió en una de las localidades más importantes de la provincia del Chubut.


Ubicada a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia y a orillas del Golfo San Jorge, la ciudad se consolidó con el paso de los años como un destino elegido tanto por quienes buscan disfrutar de la naturaleza como por quienes la eligieron para vivir. Sus extensas playas, los deportes al aire libre, la vida comunitaria y el compromiso de sus vecinos forman parte de la identidad que caracteriza a Rada Tilly.


A lo largo de estas casi ocho décadas, la localidad experimentó un importante desarrollo urbano, comercial, turístico y deportivo, acompañado por el trabajo de instituciones, organizaciones y familias que contribuyeron a su crecimiento.


En el marco de este nuevo aniversario, distintas instituciones, clubes y organizaciones de la ciudad hicieron llegar sus saludos a la comunidad, resaltando el orgullo de formar parte de una localidad que continúa creciendo sin perder su esencia.

Publicidad


Desde Observador del Sur, saludamos a todos los vecinos y vecinas de Rada Tilly en este nuevo aniversario, celebrando su historia, su presente y el futuro que continúa construyéndose con el esfuerzo de toda la comunidad.


¡Feliz 78° aniversario, Rada Tilly!

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.