Este 24 de julio, Rada Tilly celebra su 78° aniversario, una fecha especial para recordar el camino recorrido desde su fundación y destacar el crecimiento que la convirtió en una de las localidades más importantes de la provincia del Chubut.





Ubicada a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia y a orillas del Golfo San Jorge, la ciudad se consolidó con el paso de los años como un destino elegido tanto por quienes buscan disfrutar de la naturaleza como por quienes la eligieron para vivir. Sus extensas playas, los deportes al aire libre, la vida comunitaria y el compromiso de sus vecinos forman parte de la identidad que caracteriza a Rada Tilly.





A lo largo de estas casi ocho décadas, la localidad experimentó un importante desarrollo urbano, comercial, turístico y deportivo, acompañado por el trabajo de instituciones, organizaciones y familias que contribuyeron a su crecimiento.





En el marco de este nuevo aniversario, distintas instituciones, clubes y organizaciones de la ciudad hicieron llegar sus saludos a la comunidad, resaltando el orgullo de formar parte de una localidad que continúa creciendo sin perder su esencia.

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Desde Observador del Sur, saludamos a todos los vecinos y vecinas de Rada Tilly en este nuevo aniversario, celebrando su historia, su presente y el futuro que continúa construyéndose con el esfuerzo de toda la comunidad.





¡Feliz 78° aniversario, Rada Tilly!