Comienza la agenda cultural del Mes Aniversario de Rada Tilly

En el marco del Mes Aniversario de Rada Tilly, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad inicia una programación especial que, a lo largo de julio, ofrecerá propuestas para todas las edades en distintos espacios de la ciudad. Música en vivo, narración para la primera infancia, muestras y otras actividades formarán parte de una agenda que continuará sumando iniciativas hasta la celebración del aniversario de la ciudad, el próximo 24 de julio.

La primera propuesta será el sábado 4 de julio, a las 21 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly, con la presentación de "Extraviado", el primer EP de la banda Fractura, liderada por el joven guitarrista radatilense Benjamín Talí. El grupo compartirá un repertorio de heavy con identidad propia, acompañado por las bandas invitadas Laicos, Eligor y Sin Anestesia.

El domingo 5 de julio, a las 11 horas, el Taller de Arte Municipal será sede de "Ecos de cuna. Rondas de cuentos y cantos", una propuesta destinada a bebés de hasta 12 meses junto a un adulto acompañante, coordinada por Itatí Toledo y Patricia Domínguez.

A través de cuentos, canciones, nanas, poemas y juegos sonoros, la actividad propone un espacio de encuentro, escucha y descubrimiento para fortalecer los primeros vínculos y compartir experiencias que las familias puedan continuar en sus hogares. La participación es gratuita, con inscripción previa al +54 9 2974 28-1710, ya que los cupos son limitados.

Ese mismo domingo, a las 20 horas, el Centro Cultural Rada Tilly recibirá a la reconocida pianista, compositora y arregladora argentina Noelia Sinkunas, una de las artistas más destacadas de la escena musical contemporánea.

Ganadora de los Premios Gardel 2023 en la categoría Folklore Alternativo y 2025 en Tango Instrumental, Sinkunas fusiona tango, folklore argentino y jazz desde una mirada innovadora. Con una trayectoria que incluye colaboraciones con referentes como Ricardo Mollo, Rubén Rada, Nacha Guevara, Natalia Oreiro, Baglietto y Vitale, entre muchos otros, llegará a Rada Tilly para presentar "Unión y Perseverancia", su más reciente trabajo discográfico.

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La programación continuará el miércoles 8 de julio, a las 11 horas, con la inauguración de la muestra "El lenguaje del barro: un viaje a las culturas originarias", del artista Diego Giménez, en el Museo Regional de Rada Tilly.

La exposición podrá visitarse hasta el 2 de agosto y reúne esculturas y piezas cerámicas inspiradas en el patrimonio cultural de los pueblos originarios de América y la Patagonia. A través del barro y técnicas tradicionales de cocción, el artista propone un recorrido que pone en valor la memoria, la identidad y el legado de las culturas ancestrales.

Con una programación diversa y abierta a toda la comunidad, la Secretaría de Cultura continúa generando espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute, promoviendo el acceso a propuestas artísticas de calidad para vecinos y vecinas de todas las edades.