Rada Tilly Impulsa: abren las inscripciones para el segundo encuentro del ciclo de capacitaciones

La Municipalidad de Rada Tilly abrió las inscripciones para el segundo encuentro del ciclo de capacitaciones del Programa de Fortalecimiento Comercial Rada Tilly Impulsa, una iniciativa destinada a comerciantes, emprendedores y adherentes al programa que busca brindar herramientas concretas para potenciar el desarrollo de la actividad comercial local.

La capacitación se realizará el sábado 4 de julio, a las 16 horas, en el salón CIRSE, ubicado en avenida Teniente Coronel Piedrabuena 2102.

En esta oportunidad, el encuentro se desarrollará bajo el título "Re-pensar el negocio: ¿de dónde sale realmente mi margen?", un taller práctico orientado a revisar la propuesta de valor de cada emprendimiento, identificar al cliente objetivo, analizar los factores de diferenciación y reconocer las oportunidades que ofrece el desarrollo local y el turismo.

Durante la jornada, los participantes trabajarán sobre herramientas que les permitirán comprender qué aspectos generan valor económico real en sus negocios y cómo construir modelos comerciales más sostenibles. Además, recibirán el material de trabajo "Lienzo Re-Pensar", junto con una guía para el cálculo del margen de su producto o servicio principal.

Impulsado por el área de Desarrollo Económico Local (DEL), Rada Tilly Impulsa tiene como objetivo acompañar, sostener y fortalecer la actividad comercial de la ciudad en un contexto económico desafiante, promoviendo la incorporación de nuevas estrategias, la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo y el fortalecimiento del vínculo con los clientes.

El ciclo de capacitaciones combina 10 encuentros presenciales, contenidos audiovisuales, actividades prácticas, dinámicas aplicadas a cada emprendimiento, espacios de intercambio entre participantes y desafíos de implementación, ofreciendo una experiencia de aprendizaje orientada al desarrollo de negocios competitivos y sostenibles.

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Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://url-shortener.me/NNY3.

El programa Rada Tilly Impulsa forma parte de una política pública integral basada en tres ejes: alivio fiscal, capacitación y desarrollo comercial, y regularización administrativa. Además de las instancias de formación, contempla beneficios para quienes adhieran al programa, entre ellos la bonificación de nuevas habilitaciones comerciales y sus renovaciones durante un año desde la sanción de la ordenanza, así como incentivos para los comercios que hayan mantenido al día el pago de sus habilitaciones durante los últimos tres años.

Quienes aún no formen parte del programa pueden adherirse a través del Portal Ciudadano disponible en la página web municipal, completando un breve formulario de inscripción.