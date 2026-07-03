Tardes en acción: una propuesta pensada para adolescentes durante las vacaciones de invierno

La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Dirección de Deportes, invita a participar de "Tardes en acción, recreo de invierno", una propuesta recreativa especialmente diseñada para adolescentes de 13, 14 y 15 años que se desarrollará del 13 al 24 de julio, de lunes a viernes.

Las actividades tendrán lugar en la Escuela N.º 718 Libertad, en el horario de 14 a 17 horas, ofreciendo un espacio de encuentro, recreación y aprendizaje para disfrutar las tardes del receso invernal en un ambiente seguro, dinámico y acompañado por profesores y equipos de la Dirección de Deportes.

La propuesta incluye una amplia variedad de actividades pensadas para despertar el interés de los adolescentes, entre ellas juegos motores, caminatas al aire libre, talleres vinculados a la vida en la naturaleza y diferentes expresiones culturales, promoviendo el movimiento, la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia.

Con esta iniciativa, el Municipio busca generar un espacio donde los jóvenes puedan compartir experiencias, hacer nuevos amigos y disfrutar de sus vacaciones a través de actividades recreativas acordes a sus intereses.

Quienes deseen participar podrán solicitar más información e inscribirse en el siguiente https://url-shortener.me/NRBS. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp con la Dirección de Deportes al +54 9 297 378-330.