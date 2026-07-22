Fundado en 2002, el club atravesó innumerables desafíos y logró crecer de manera sostenida gracias al trabajo desinteresado de dirigentes, entrenadores, colaboradores, socios y familias que, durante casi un cuarto de siglo, apostaron por construir mucho más que un equipo de fútbol.





Actualmente, el Club Atlético Rada Tilly cuenta con más de 500 socios, participa con todas sus categorías en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, desarrolla fútbol femenino, infantiles, juveniles, veteranos y primera división, además de impulsar otras disciplinas deportivas como el atletismo y actividades comunitarias.





Pero detrás de cada entrenamiento y de cada partido hay una misión mucho más profunda: formar personas. El club se ha transformado en un espacio donde cientos de chicos y chicas aprenden valores como el respeto, el compromiso, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la solidaridad.





En los últimos años, la institución también dio un importante salto en materia de infraestructura. La incorporación de nuevas canchas, mejoras permanentes en los campos de juego, obras para brindar mayor comodidad a jugadores y familias y los proyectos que continúan en marcha reflejan una visión clara: seguir creciendo para las próximas generaciones.





Uno de los mayores orgullos del club es ver cómo muchos jóvenes formados en sus divisiones inferiores comienzan a dar el salto hacia instituciones del fútbol argentino, demostrando que desde una ciudad pequeña también pueden nacer grandes oportunidades cuando existe un proyecto serio y sostenido.





Sin embargo, el mayor logro probablemente no se mida en campeonatos ni en resultados deportivos. Se refleja cada tarde en el movimiento constante de chicos entrenando, familias acompañando desde la tribuna, voluntarios trabajando silenciosamente y dirigentes dedicando horas de su tiempo para que el club siga avanzando.

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En una época donde muchas instituciones enfrentan dificultades para sostenerse, el Club Atlético Rada Tilly demuestra que el compromiso colectivo continúa siendo su principal fortaleza.





A 24 años de su nacimiento, la institución no solo celebra su historia, sino que también mira hacia adelante. Los proyectos de crecimiento deportivo e infraestructura, la búsqueda permanente de nuevos socios y sponsors y el compromiso de seguir formando deportistas y ciudadanos marcan el camino para los próximos años.





Porque, más allá del fútbol, el Club Atlético Rada Tilly representa un lugar de encuentro, pertenencia y oportunidades para cientos de familias de la ciudad.





¡Feliz 24° aniversario al Club Atlético Rada Tilly! Que la pasión, el esfuerzo y el sentido de comunidad sigan escribiendo nuevas páginas en su historia.