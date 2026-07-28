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Rada Tilly

Rada Tilly dio un paso clave y pidió una licencia para competir en el Torneo Regional Amateur

La institución de la villa balnearia formalizó ante el Consejo Federal de AFA la solicitud para obtener una licencia deportiva que le permita disputar el Torneo Regional Amateur. La iniciativa se apoya en el crecimiento deportivo del club y en el trabajo realizado durante las últimas temporadas.

A
Administración
Redacción
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El Club Atlético Rada Tilly oficializó la presentación de un pedido de licencia ante el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el objetivo de ser habilitado para disputar el próximo Torneo Regional Amateur.


La solicitud representa un nuevo avance dentro del proyecto deportivo que viene desarrollando la institución, que en los últimos años logró consolidarse tanto en lo futbolístico como en lo institucional. El crecimiento del plantel y el trabajo sostenido de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores fueron fundamentales para impulsar esta iniciativa.


Desde el club consideran que el presente deportivo respalda el pedido elevado a las autoridades del fútbol argentino y destacan que la posibilidad de participar en un certamen de carácter regional significaría un importante desafío para la institución y para toda la comunidad de Rada Tilly.

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Ahora, la decisión quedará en manos del Consejo Federal, organismo que evaluará la documentación presentada y definirá si concede la licencia solicitada. De obtener una respuesta favorable, el conjunto aurinegro tendrá la oportunidad de competir en uno de los torneos más importantes del fútbol del interior del país.

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