El mercado inmobiliario de la cuenca del Golfo San Jorge registró durante el mes de julio de 2026 un enfriamiento en la dinámica de recuperación que venía exhibiendo en la primera mitad del año. Según el más reciente informe sectorial elaborado por la firma Valuartia, la acumulación de stock disponible volvió a incrementarse en la zona delimitada por Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, explicada en gran medida por una menor rotación de inmuebles ante el freno del crédito hipotecario tradicional.





A pesar del menor volumen de compraventas concretadas, el comportamiento de los precios ha mostrado una notable resiliencia. Los propietarios prefieren sostener las cotizaciones de referencia a la espera de que el flujo financiero se reajuste en los próximos meses, evitando convalidar rebajas o ajustes a la baja en el valor del metro cuadrado.

El rol clave del Banco Chubut

En un escenario signado por la parálisis del financiamiento bancario estándar, la demanda encontró una válvula de escape puntual a través de la banca pública provincial. Gran parte de las escrituras y compromisos cerrados a lo largo de julio corresponden a la línea de préstamos hipotecarios impulsada por el Banco Chubut, dirigida específicamente a familias damnificadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte.





"Julio se presenta como un mes de pausa dentro de la tendencia de recuperación iniciada meses atrás. El stock creció nuevamente por la retracción del crédito hipotecario tradicional, pero la línea del Banco Chubut para los damnificados del Cerro Hermitte fue un pilar fundamental para sostener el nivel de operaciones activas", analizó el Lic. Federico Blanco, CEO de Inmobiliaria Valuartia.

Esta operatoria permitió dar respuesta habitacional a un sector afectado por la emergencia geológica regional, al tiempo que inyectó liquidez en un mercado que, de otro modo, habría experimentado un parate aún más acentuado.

Precios firmes y expectativas para el segundo semestre

La firmeza de los valores de oferta evidencia que la oferta no actúa bajo presión ni urgencia extrema por liquidar activos. Según señalan desde la comercializadora, la expectativa general de los actores del sector está depositada en un repunte paulatino durante la segunda mitad del año.





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"A pesar de la menor cantidad de operaciones y del incremento en el stock, los propietarios mantienen firmes sus valores de referencia a la espera de una mejora en las condiciones de crédito. De cara al segundo semestre, las proyecciones son favorables tanto para el volumen de ventas como para el acceso al financiamiento hipotecario. Como siempre remarcamos: el propietario informado siempre negocia mejor", concluyó el Lic. Federico Blanco (Contador Público, Lic. en Administración de Empresas y Corredor Inmobiliario Matriculado MP 185 COCICH).

El desafío para los próximos meses residirá en evaluar la velocidad con la que el mercado absorba el nuevo stock de propiedades en oferta y el ritmo en que se reactiven los instrumentos de crédito bancario tradicional.

Resumen de Indicadores — Julio 2026:

● Oferta: Incremento de stock disponible por menor rotación de inmuebles.

● Demanda: Sostenida puntualmente por créditos hipotecarios del Banco Chubut a damnificados del Cerro Hermitte.

● Precios: Estables y sin ajustes a la baja.

● Perspectiva: Expectativa favorable de mayor volumen y financiamiento para el 2° semestre de 2026.