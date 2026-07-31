Se lanzó una campaña de concientización sobre los pasivos ambientales en Chubut, con el objetivo de acercar información clara y accesible sobre una problemática que afecta a distintos puntos de la provincia y que tiene especial impacto en Comodoro Rivadavia. Como parte de la iniciativa, comenzaron a aparecer afiches en distintos espacios de la ciudad con datos, preguntas frecuentes y referencias sobre las consecuencias que dejan los pasivos ambientales, mientras que durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia también se distribuyeron materiales informativos para invitar al público a conocer más sobre el tema.





La campaña tiene como eje central el sitio pasivosambientales.info, una plataforma que reúne información, explicaciones y material periodístico para comprender qué son los pasivos ambientales, cómo se originan, cuáles son sus consecuencias y por qué representan un desafío ambiental, urbano, sanitario y económico para la provincia. La campaña repasa el proceso de abandono de áreas petroleras a partir del retiro de YPF de la provincia, cuestiona el acuerdo firmado por la gobernación y la compañía estatal y denuncia la falta de planes de remediacion ambiental.





La propuesta busca poner en agenda una discusión de largo plazo y promover el acceso a información pública sobre una problemática que suele permanecer fuera del debate cotidiano, pese a su impacto sobre el territorio. La web incorpora contenidos de actualización permanente, con artículos sobre los antecedentes históricos de la actividad, el estado de los pozos inactivos y abandonados, y las iniciativas impulsadas para establecer responsabilidades y avanzar en la remediación ambiental.





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Toda la información de la campaña también puede seguirse a través de sus perfiles en redes sociales (@pasivosambientalesinfo), desde donde se divulgan contenidos, materiales audiovisuales y novedades vinculadas a la temática. El sitio pasivosambientales.info concentra además el acceso a todos esos recursos y funciona como el espacio de referencia para consultar información, investigaciones y publicaciones sobre los pasivos ambientales en Chubut.