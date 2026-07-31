URGENTE
Una ofensiva alineada con la “doctrina Donroe” El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Una ofensiva alineada con la “doctrina Donroe” El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti
📬 Newsletter
Chubut

Lanzan una campaña para concientizar sobre los pasivos ambientales en Chubut

La iniciativa combina una campaña gráfica en Comodoro Rivadavia, presencia en la Feria del Libro, una plataforma web con información y contenidos periodísticos y en redes sociales para visibilizar una problemática que atraviesa a la provincia.

A
Administración
Redacción
👁 3 lecturas · 🕐 2 min de lectura
Publicidad

Se lanzó una campaña de concientización sobre los pasivos ambientales en Chubut, con el objetivo de acercar información clara y accesible sobre una problemática que afecta a distintos puntos de la provincia y que tiene especial impacto en Comodoro Rivadavia. Como parte de la iniciativa, comenzaron a aparecer afiches en distintos espacios de la ciudad con datos, preguntas frecuentes y referencias sobre las consecuencias que dejan los pasivos ambientales, mientras que durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia también se distribuyeron materiales informativos para invitar al público a conocer más sobre el tema.


La campaña tiene como eje central el sitio pasivosambientales.info, una plataforma que reúne información, explicaciones y material periodístico para comprender qué son los pasivos ambientales, cómo se originan, cuáles son sus consecuencias y por qué representan un desafío ambiental, urbano, sanitario y económico para la provincia. La campaña repasa el proceso de abandono de áreas petroleras a partir del retiro de YPF de la provincia, cuestiona el acuerdo firmado por la gobernación y la compañía estatal y denuncia la falta de planes de remediacion ambiental.


La propuesta busca poner en agenda una discusión de largo plazo y promover el acceso a información pública sobre una problemática que suele permanecer fuera del debate cotidiano, pese a su impacto sobre el territorio. La web incorpora contenidos de actualización permanente, con artículos sobre los antecedentes históricos de la actividad, el estado de los pozos inactivos y abandonados, y las iniciativas impulsadas para establecer responsabilidades y avanzar en la remediación ambiental.


Publicidad


Toda la información de la campaña también puede seguirse a través de sus perfiles en redes sociales (@pasivosambientalesinfo), desde donde se divulgan contenidos, materiales audiovisuales y novedades vinculadas a la temática. El sitio pasivosambientales.info concentra además el acceso a todos esos recursos y funciona como el espacio de referencia para consultar información, investigaciones y publicaciones sobre los pasivos ambientales en Chubut.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.