Hubo un momento, el jueves por la tarde, en que la pista central de Palermo pareció quedarse en silencio antes de estallar. El jurado Carlos Curone caminó una última vez la fila de reproductores Hereford, se detuvo, y señaló al box 994. Detrás de esa seña había una cabaña patagónica: San Marón, que por primera vez se subía al escalón más alto de la raza en la Exposición Rural de Palermo.





El toro fue condecorado en la arena por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Las tribunas, colmadas de criadores, cabañeros y productores, acompañaron con una ovación larga.





El veredicto: "un toro prácticamente sin defectos"





Curone fundamentó su fallo poniendo el acento en la utilidad del ejemplar: largo, voluminoso, ancho, con buen desplazamiento, buen color y buena pigmentación. Para el jurado, se trata de un futuro padre de raza, con las condiciones que se le exigen a un Gran Campeón de Palermo. Lo definió, sin vueltas, como "un toro prácticamente sin defectos".





El Reservado Gran Campeón Macho fue para el box 965, de Sucesión de Ángel Jaca —la cabaña La Txapela, de Carmen de Patagones, otro exponente de la genética del sur—, mientras que el Tercer Mejor Macho correspondió al box 954, de Las Tranqueras, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.





Del tercer puesto a la máxima cucarda





El premio no llegó de casualidad ni de un día para el otro. En Palermo 2025, San Marón se había traído el Tercer Mejor Macho de la raza y el campeonato de terneros: una señal clara de que el plantel venía en ascenso. Este año, la cabaña arrancó la semana con un tercer puesto que le dejó gusto a poco en las primeras juras morfológicas, y se tomó revancha en la jornada más importante.





"Ahora, viene el champagne", fue lo primero que atinó a decir Seleme, todavía sin caer del todo, minutos después del fallo. El titular de la cabaña —médico de profesión, cabañero por convicción— admitió que llegaba confiado, aunque en la pista de Palermo nadie tiene nada asegurado hasta que el jurado señala. Y dejó una definición que resume la filosofía de la casa: no hay que aflojarle al trabajo, porque desde la genética y la carne también se aporta al desarrollo del país.





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Hacer genética en el sur: la parte que no se ve en la pista





Detrás de los diez segundos que dura una consagración hay una realidad que en Palermo se aplaude, pero pocas veces se dimensiona. Producir hacienda de pedigree en la Patagonia es hacerlo a contramano de casi todas las comodidades. San Marón, con base en Sarmiento (Chubut) y apoyo logístico en Espartillar (BsAs) conoce de qué se trata.





Es criar con inviernos largos y ventosos, con nevadas que complican el manejo justo en los meses críticos, con receptividades bajas que obligan a manejar la carga con precisión quirúrgica. Es sostener servicios, sanidad y nutrición en establecimientos donde el veterinario, el nutricionista, el proveedor de insumos o el repuesto de la maquinaria están a cientos de kilómetros. Es cargar los animales en el camión y hacer un viaje de más de mil kilómetros hasta la Ciudad de Buenos Aires para competir de igual a igual contra cabañas que están a una hora de la pista.





En ese contexto, el Hereford encontró en el sur un socio natural: rusticidad, adaptación al frío y al pastizal duro, buena pigmentación y facilidad de parto son atributos que en la Patagonia no son un detalle de catálogo, sino una condición de supervivencia. Lo que hizo San Marón fue tomar esa base y llevarla varios escalones más arriba, con un programa de selección sostenido en el tiempo, foco en calidad racial, estructura y funcionalidad, y la decisión —costosa y no siempre entendida— de exponer el resultado en la vidriera más exigente del país.





Una señal para toda la región





El resultado del jueves excede a una cabaña. La jornada tuvo a las cabañas patagónicas como protagonistas centrales, con presencia también en la pista Angus, y dejó un mensaje que los productores del sur venían esperando hace tiempo: la genética patagónica compite, y gana, en Palermo.





Para una región donde la ganadería pelea contra el clima, los costos logísticos y el abandono de campos, el toro del box 994 es más que una cucarda. Es un argumento.