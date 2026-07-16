Secuestro de carne ilegal: decomisan un numeroso cargamento de faena de guanaco en un control de ruta en Dolavón

​Ocurrió este jueves al mediodía en la intersección de las rutas 25 y 40. Una pareja trasladaba decenas de piezas de carne en la caja de una camioneta Ford Ranger desde Gan Gan con destino a Trelew.

​En el marco de los habituales operativos de patrullaje preventivo y control de rutas en el valle, efectivos de la Comisaría Distrito Dolavón detectaron este jueves un importante cargamento de fauna silvestre faenada que era transportado de forma totalmente ilegal y sin ningún tipo de medida sanitaria.

​El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:00 horas en el cruce de la Ruta Nacional N° 25 y la Ruta Provincial N° 40, un punto estratégico de conectividad en la provincia.

​El hallazgo en la camioneta

​Durante el retén, el personal policial detuvo la marcha de una pickup Ford Ranger. Al realizar la inspección ocular del vehículo, los agentes observaron que en la caja abierta del rodado se encontraban apiladas varias bolsas de consorcio negras que emanaban un fuerte olor a carne fresca.

​Al ser interrogado por las autoridades, el conductor del vehículo no tuvo más opción que admitir que transportaba carne de guanaco. Ante la evidente infracción a la Ley de Fauna Provincial, la policía escoltó la camioneta y a sus ocupantes hasta la dependencia policial de Dolavón para iniciar las actuaciones correspondientes.

​Según confirmaron fuentes policiales, en el vehículo viajaba el conductor acompañado por una mujer. La pareja había iniciado su viaje en la localidad de Gan Gan y tenía como destino final la ciudad de Trelew.

Un decomiso masivo

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​Tras dar intervención a las autoridades ambientales de la provincia, el Dr. Fernando Bersano, Director de Flora y Fauna de Chubut, dispuso el decomiso inmediato de la totalidad de la mercadería para su posterior destrucción, al no contar con habilitación ni cadena de frío, además de proceder a la notificación formal de los infractores.

​El detalle de lo incautado expone la dimensión de la caza furtiva en la región:

​- 24 lomos de guanaco.

​- 24 cuartos traseros.

​- 24 paletas.

​- Bañas varias (grasa animal).

​El traslado de carne de fauna silvestre sin los permisos correspondientes y en vehículos no refrigerados no solo constituye una infracción grave a las leyes de conservación, sino que representa un serio peligro para la salud pública debido a la falta de controles bromatológicos.