El intendente de Trelew, Gerardo Merino, confirmó que el municipio no realizará elecciones locales en una fecha diferente a la que establezca la provincia de Chubut. De esta manera, la ciudad acompañará el cronograma electoral que defina el gobernador Ignacio Torres.





Si bien el jefe comunal reconoció que existe la posibilidad de que los comicios puedan adelantarse, aclaró que Trelew no avanzará con una convocatoria separada para elegir autoridades municipales.





“Trelew no va a desdoblar respecto de la provincia”, sostuvo Merino al ser consultado sobre la posibilidad de que el municipio fijara una fecha propia para las elecciones.





El intendente explicó que todavía no se llevaron adelante reuniones formales para definir el calendario electoral, aunque señaló que el tema comenzará a tomar mayor relevancia a medida que se acerquen los próximos meses y avance la organización de los comicios.

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De esta manera, Trelew aguardará la decisión del Gobierno provincial y mantendrá sus elecciones municipales dentro del esquema electoral que se establezca para todo Chubut.





Fuente: Diario El Chubut