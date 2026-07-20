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Chubut

La norteamericana AZ Gems adquirió tres plantas pesqueras y dos barcos en Chubut

La firma AZ GEMS concretó la compra de tres plantas pesqueras y dos barcos en la provincia, en una operación que busca fortalecer su presencia en la industria pesquera argentina y ampliar su capacidad de producción y exportación.

A
Administración
Redacción
👁 6 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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La compañía estadounidense AZ GEMS anunció la adquisición de tres plantas pesqueras y dos embarcaciones ubicadas en Chubut, una inversión que representa su ingreso al sector pesquero argentino y que apunta a consolidar su crecimiento en uno de los principales polos de la actividad.


Con esta operación, la empresa incorpora infraestructura para el procesamiento de productos del mar y suma capacidad operativa para desarrollar una cadena productiva integrada, desde la captura hasta la exportación. La incorporación de los dos barcos también permitirá ampliar el volumen de pesca y abastecer las plantas adquiridas.


Según trascendió, la inversión forma parte de un plan de expansión con el objetivo de incrementar la producción, mejorar la logística y fortalecer la presencia de la compañía en los mercados internacionales, apostando al potencial de la industria pesquera de Chubut.

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Fuente: Parte de Pesca.

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