Productores rurales impulsan una ley para autorizar la comercialización de carne de guanaco en Chubut

Entidades del sector agropecuario volvieron a plantear la necesidad de actualizar la legislación provincial para permitir la producción y venta de carne de guanaco bajo controles sanitarios. Sostienen que la medida generaría oportunidades económicas y contribuiría al manejo de la especie.

La Federación de Sociedades Rurales de Chubut solicitó que la provincia avance con una normativa que habilite la faena y comercialización de carne de guanaco, una actividad que actualmente no puede desarrollarse en territorio chubutense por la falta de un marco legal y de establecimientos habilitados.

Desde el sector sostienen que la población de guanacos ha crecido considerablemente en distintas zonas de la provincia, generando complicaciones para la actividad ganadera y afectando la disponibilidad de pasturas. En ese contexto, consideran que una regulación permitiría controlar la especie de manera sustentable y, al mismo tiempo, abrir una nueva alternativa productiva.

Los productores remarcaron que provincias como Santa Cruz ya cuentan con experiencia en la comercialización de carne de guanaco bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad, lo que demuestra que la actividad puede desarrollarse dentro de un esquema regulado.

Además, indicaron que una legislación específica permitiría generar empleo, sumar valor agregado a la producción local y aprovechar un recurso que hoy no puede incorporarse formalmente al mercado provincial.

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El reclamo busca que Chubut avance en un marco normativo que contemple tanto las exigencias sanitarias como la conservación de la fauna, habilitando una actividad que, según los productores, podría representar un beneficio para las economías regionales y el manejo responsable del guanaco.

Fuente: Diario El Chubut.