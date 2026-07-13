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Intensa búsqueda en Ushuaia: Se fugó un interno del Servicio Penitenciario y la Policía solicita colaboración

Ushuaia, Tierra del Fuego. En un hecho que ha encendido las alarmas de las fuerzas de seguridad locales, la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego emitió un comunicado urgente

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Administración
Redacción
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Intensa búsqueda en Ushuaia: Se fugó un interno del Servicio Penitenciario y la Policía solicita colaboración

Ushuaia, Tierra del Fuego. En un hecho que ha encendido las alarmas de las fuerzas de seguridad locales, la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego emitió un comunicado urgente solicitando la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Facundo Ávila Gómez, un interno de la institución penitenciaria que logró evadir la custodia de las autoridades.

Según el parte oficial emitido el pasado sábado 11 de julio, Ávila Gómez se fugó del domicilio o sector en el cual el Juzgado interviniente le había autorizado a permanecer, quebrantando así la medida judicial impuesta.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores precisiones sobre las circunstancias exactas de la huida ni sobre las causas penales por las que el interno se encontraba cumpliendo condena o bajo régimen de detención. Sin embargo, se ha montado un operativo de control y patrullaje en diversos puntos de la capital fueguina para intentar localizarlo a la brevedad.

Canales de comunicación urgentes

Desde la Jefatura de Policía se insta a la población a mantener la alerta y reportar cualquier dato que pueda ser de utilidad para la investigación. Para ello, se dispusieron las siguientes vías de contacto directo:

  • Líneas de emergencia: Comunicarse de inmediato al 101 o 911.
  • Presencial: Dirigirse a la comisaría o dependencia policial más cercana a su domicilio.
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