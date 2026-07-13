Río Negro busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en comercios

El Gobierno provincial trabaja en una reforma de la Ley de Carnes para permitir la comercialización legal de especies silvestres bajo estrictos controles sanitarios. La iniciativa apunta a ampliar la oferta de proteínas alternativas y generar un nuevo mercado para productores locales.

El Gobierno de Río Negro impulsa un proyecto para modificar la Ley Provincial de Carnes con el objetivo de habilitar la venta formal de carne de jabalí y guanaco en carnicerías y restaurantes de la provincia.

La propuesta, que será enviada a la Legislatura por el Ministerio de Desarrollo Económico, busca dejar atrás el actual esquema, en el que estas especies se destinan principalmente a la caza sanitaria o al consumo informal, para incorporarlas a un circuito comercial regulado.

Más opciones para el mercado

La iniciativa también pretende simplificar los procesos de habilitación para productores y establecimientos elaboradores, permitiendo que nuevos actores se sumen a la actividad y fomentando el desarrollo de un mercado de carnes no tradicionales.

Si el proyecto avanza, tanto los cortes frescos como los productos elaborados con carne de jabalí y guanaco podrán ofrecerse de manera legal en comercios y locales gastronómicos de Río Negro.

Controles para garantizar la seguridad alimentaria

Uno de los ejes centrales de la reforma será el cumplimiento de controles sanitarios. La comercialización estará sujeta a las fiscalizaciones de los municipios, el Gobierno provincial y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el objetivo de asegurar la inocuidad de los productos y prevenir enfermedades como la triquinosis.

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Una tendencia que ya se observa en otras provincias

Río Negro no es la única jurisdicción que analiza la incorporación de carnes alternativas al mercado. En Santa Cruz ya se comercializa carne de guanaco como parte de estrategias de manejo de la especie.

Por su parte, Corrientes avanza con un proyecto para desarrollar un frigorífico multiespecie destinado al procesamiento de ciervos y chanchos salvajes, mientras que en Chubut se realizó recientemente una experiencia piloto con carne de burro, incluyendo la venta de distintos cortes y productos elaborados.

La propuesta rionegrina deberá ser debatida en la Legislatura. En caso de obtener la aprobación, la provincia contará con un marco legal que permitirá la venta de carne de jabalí y guanaco bajo controles sanitarios específicos y dentro de los canales comerciales habilitados.

Fuente: ADNSUR.