El mercado de trabajo en la Patagonia austral atraviesa su momento más crítico en años. Un contundente informe publicado este mes por el Observatorio de Economía de la Patagonia Sur, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), advierte que se han destruido 30.500 empleos formales privados en la región durante los últimos 28 meses.





De acuerdo a las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 el empleo formal privado sufrió un desplome regional del 15,3%. El primer cuatrimestre de 2026 cerró como el período de mayor fragilidad desde que hay registros oficiales, alcanzando mínimos históricos en las tres provincias patagónicas. En el balance general, las jurisdicciones han perdido más de 1 de cada 6 puestos registrados respecto a sus picos de mayor actividad.





El panorama en Chubut: la provincia con mayor impacto laboral





Chubut, que concentra el mayor peso en la masa laboral de la región, registra un deterioro estructural continuo. La provincia perdió 14.100 empleos registrados desde diciembre de 2023, marcando un retroceso del 14,0%.

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Al cierre de abril de 2026, la masa de trabajadores privados en Chubut cayó a 86.400 puestos (en su medición original), distanciándose severamente del máximo histórico registrado en enero de 2024, cuando la provincia contabilizaba 100.800 empleos activos. La contracción interanual se ubicó en un 7,1%, evidenciando la parálisis en sectores clave como los servicios petroleros, el comercio y las pymes locales.





Santa Cruz y Tierra del Fuego, en mínimos históricos





El informe universitario desglosa un escenario sumamente complejo para el resto de las provincias del sur: Santa Cruz: Muestra la caída porcentual más pronunciada desde el cambio de gestión nacional, con una pérdida del 17,0% de sus puestos formales (-10.400 empleos). En abril de 2026 la provincia perforó su piso histórico al quedar con 50.600 trabajadores registrados. En Tierra del Fuego: Resulta ser la jurisdicción más golpeada en el último año, con un desplome interanual del 11,1% y un derrumbe del 20,8% en comparación con su pico histórico de noviembre de 2022. El informe atribuye el impacto a la crisis de la industria manufacturera por la apertura de importaciones y la retracción del consumo interno, reduciendo la dotación provincial a 31.300 empleos.