Un operativo de control realizado este sábado por la noche en Alto Río Senguer concluyó con la intervención policial y la posterior destrucción de piezas de caza furtiva, luego de que tres jinetes fueran detectados trasladando ejemplares de liebre europea en plena zona urbana.





El hecho se registró alrededor de las 20:10 horas, cuando personal del Centro de Monitoreo Local observó a tres personas circulando a caballo por la Avenida Fontana, en la intersección con una calle sin nombre ubicada detrás del Polideportivo Dante González. Los sospechosos llamaron la atención de los operadores al llevar los animales cazados colgados visiblemente de las monturas.









Ante la alerta, efectivos de la Comisaría Distrito Alto Río Senguer se desplazaron al lugar para identificar a los involucrados. Al momento de la inspección, los uniformados solicitaron la documentación correspondiente para ejercer la actividad. Sin embargo, los hombres admitieron que no poseían el permiso de caza vigente.

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Asimismo, al ser consultados sobre la modalidad utilizada, revelaron que las liebres habían sido capturadas mediante persecución con perros, una práctica estrictamente prohibida por la normativa provincial para el control de fauna y la caza deportiva.





Tras realizar una requisa corporal preventiva en la que se descartó la presencia de armas de fuego, la policía procedió a labrar las actas de infracción correspondientes con intervención de las autoridades de aplicación competentes.

Finalmente, en cumplimiento del protocolo legal establecido para estos casos, se dispuso el decomiso y la posterior destrucción e incineración de los ejemplares de liebre europea en el basural local.