La creciente fila de autos, camionetas y transportes comenzó a formarse sobre la avenida de acceso poco después de que la firma emitiera un comunicado oficial. En el mensaje, la empresa advirtió que el suministro podría sufrir interrupciones o faltantes puntuales durante los próximos días, argumentando que se encuentran atravesando un proceso de reestructuración interna.





Aunque el comunicado buscaba ser una aclaración anticipada sobre la dinámica operativa que tendrá la estación en el corto plazo, el efecto inmediato fue el opuesto: una ola de compras preventivas por parte de vecinos y viajeros que prefirieron no correr riesgos.





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Por el momento, la estación de servicio continúa expendiendo combustible de manera regular, aunque el pico de demanda registrado durante las últimas horas mantiene en tensión a los automovilistas locales, atentos a cómo evolucionará el suministro en el transcurso del fin de semana.