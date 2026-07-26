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Chubut

Largas filas en la estación de servicio de Río Mayo tras un aviso por cantidad de stock

Un aviso preventivo bastó para encender las alarmas entre los conductores de Río Mayo. Este sábado, la estación de servicio YPF Petromayo lució colmada de vehículos que buscaban llenar sus tanques ante la posibilidad de un desabastecimiento temporal en la localidad.

A
Administración
Redacción
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La creciente fila de autos, camionetas y transportes comenzó a formarse sobre la avenida de acceso poco después de que la firma emitiera un comunicado oficial. En el mensaje, la empresa advirtió que el suministro podría sufrir interrupciones o faltantes puntuales durante los próximos días, argumentando que se encuentran atravesando un proceso de reestructuración interna.


Aunque el comunicado buscaba ser una aclaración anticipada sobre la dinámica operativa que tendrá la estación en el corto plazo, el efecto inmediato fue el opuesto: una ola de compras preventivas por parte de vecinos y viajeros que prefirieron no correr riesgos.


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Por el momento, la estación de servicio continúa expendiendo combustible de manera regular, aunque el pico de demanda registrado durante las últimas horas mantiene en tensión a los automovilistas locales, atentos a cómo evolucionará el suministro en el transcurso del fin de semana.

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