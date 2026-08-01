La Justicia resolvió condenar a cuatro personas por el robo y la faena de 14 corderos en un establecimiento rural de Leleque, en un hecho ocurrido a fines de diciembre de 2023. La causa concluyó mediante un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal, la querella y la Defensa Pública.

De acuerdo con la investigación, los acusados ingresaron al predio rural, sustrajeron 14 ovinos y los faenaron en el lugar, dejando los restos de los animales dentro de la estancia. Posteriormente, trasladaron la carne en un vehículo.





Al día siguiente, durante un control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 259, el automóvil fue interceptado y se constató el transporte de la carne, lo que permitió identificar a los ocupantes y avanzar con la investigación.

En cuanto a las condenas, Jonathan Folik recibió tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Debido a que la pena fue unificada con una condena previa, deberá cumplir una pena única de nueve años de prisión.

Por su parte, Mauro Real fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que Gabino Simón García y Diego Walter Salinas accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation) por el plazo de un año.





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Además de las penas impuestas, los cuatro involucrados deberán afrontar una reparación económica destinada a resarcir los daños ocasionados a la empresa propietaria del establecimiento rural afectado.





Fuente: OPI Santa Cruz.



