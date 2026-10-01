Othar acompañó el cierre de la novena edición del programa "Uniendo Metas"

Este miércoles, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó del cierre de la novena edición del programa Uniendo Metas, que reunió a 424 estudiantes, 77 docentes y 84 delegaciones pertenecientes a 34 escuelas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Madryn, Sarmiento y otras localidades de la provincia. La actividad contó además con el acompañamiento de más de 45 voluntarios, fundamentales para el desarrollo de las distintas instancias del programa.

Del acto participaron la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta; el viceintendente de Sarmiento, Emanuel Venter Jenks; funcionarios municipales; la vicerrectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Adriana Pajares; el director de Programas de Asociación Conciencia, Manuel Silva y los representantes de Pan American Energy, Juan Taccari y Horacio García.

Durante el cierre, Macharashvili destacó el compromiso demostrado por los jóvenes y el trabajo de docentes y formadores. "Verlos cómo participan, cómo se comprometen y cómo vienen trabajando desde sus colegios y desde sus casas, es algo que valoro muchísimo", expresó. En ese sentido, felicitó especialmente a los docentes por el rol que cumplen en la formación integral de los estudiantes y remarcó la importancia de generar espacios que despierten sus ganas de participar.

Asimismo, el intendente invitó a los estudiantes a pensar en sus proyectos personales y en el futuro que desean construir. "Hoy no es un eslogan que los jóvenes son el futuro. Son el presente. Son el hoy y debemos dejarles un mejor espacio para desarrollarse", sostuvo.