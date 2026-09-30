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Comodoro

Nuevo horario de atención en el CAPS de Fracción XIV

El Centro de Atención Primaria de la Salud funcionará con un horario especial desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. Las prestaciones médicas continuarán desarrollándose con normalidad.

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Administración
Redacción
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Nuevo horario de atención en el CAPS de Fracción XIV

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, mediante la Secretaría de Salud, comunicó a los vecinos que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Fracción XIV tendrá un horario especial de atención durante los próximos días.

La medida regirá desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, inclusive, período en el que el establecimiento atenderá de 08:30 a 14:00 horas.

El CAPS se encuentra ubicado en Raúl Cercos y Calle 3.505, en el sector de Fracción XIV.

Desde el Municipio aclararon que, pese a la modificación horaria, las prestaciones de salud continuarán brindándose con normalidad, tanto en este centro como en el resto de los CAPS municipales de la ciudad.

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