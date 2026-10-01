Neuquén concentró más de la mitad de las exportaciones energéticas del país en agosto

De acuerdo con un informe del Monitor Oil & Gas elaborado por RICSA AlyC, Neuquén acumuló USD 5.938 millones en exportaciones energéticas entre enero y agosto, sobre un total nacional de USD 10.667 millones.

A nivel país, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 41,2% interanual durante agosto. El incremento estuvo relacionado tanto con la suba de los precios internacionales, que aumentaron 27%, como con un crecimiento del 12,2% en las cantidades exportadas. El sector energético cerró el mes con un superávit de USD 977 millones.

El petróleo crudo tuvo un papel central en estos resultados. En agosto generó exportaciones por USD 903 millones, un 30,9% más que en el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, las ventas externas de crudo alcanzaron los USD 6.625 millones, con una variación positiva del 54,7%.

Sin embargo, en comparación con julio, las exportaciones de crudo disminuyeron 11,5%. Según el informe, esto se explicó principalmente por una reducción del 11,4% en los volúmenes despachados, pese a que los precios internacionales continuaron en aumento.

Vaca Muerta aportó el 72% del petróleo nacional

La producción petrolera argentina alcanzó en agosto los 936.800 barriles diarios, un 14% más que durante el mismo mes del año anterior. De ese total, Vaca Muerta aportó 670.202 barriles por día, equivalentes al 72% de la producción nacional.

La formación neuquina cerró agosto con 4.762 pozos activos y registró un crecimiento del 27,7% interanual en su producción.

Por su parte, la Cuenca Neuquina produjo 748.327 barriles diarios, concentrando el 80% del petróleo producido en el país.

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En cuanto a las empresas, YPF encabezó la producción con 368.000 barriles diarios, equivalente al 39% del mercado. Le siguieron Pan American Energy, Pluspetrol, Vista y Shell.

También creció la producción de gas en Vaca Muerta

En el sector gasífero, Argentina produjo un promedio de 154,8 millones de metros cúbicos diarios durante agosto. Neuquén aportó 115,5 millones de m³ por día, de los cuales el 91% correspondió a producción no convencional.

En tanto, Vaca Muerta alcanzó los 95,5 millones de m³ diarios, un 6% más que en agosto de 2025. Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol, fue el principal activo gasífero de la formación, con una producción de 21 millones de m³ diarios.

El informe también destacó el comportamiento del precio internacional del petróleo. El Brent promedió USD 91,1 por barril durante agosto, un 34% por encima del promedio registrado un año antes. Durante septiembre, el valor volvió a superar los USD 100 por barril.

Fuente: ADNSUR, con información del Monitor Oil & Gas de RICSA AlyC.