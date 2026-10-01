Neuquén apunta a liderar las exportaciones argentinas hacia 2031

Neuquén atraviesa un fuerte crecimiento de sus exportaciones y podría convertirse en la provincia que más vende al exterior en Argentina hacia 2031, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), perteneciente a la Fundación Mediterránea.

La proyección plantea un avance sostenido en el ranking nacional: Neuquén dejaría atrás a Córdoba en 2027, superaría a Santa Fe en 2028 y podría alcanzar el primer lugar por encima de Buenos Aires en 2031.

El cambio estaría relacionado principalmente con el desarrollo de Vaca Muerta y con las nuevas obras destinadas a transportar petróleo y gas hacia los puertos de la Patagonia. En 2025, Buenos Aires encabezó las exportaciones provinciales con US$ 31.684 millones, seguida por Santa Fe, con US$ 16.190 millones, y Córdoba, con US$ 10.913 millones.

Neuquén, en tanto, tuvo un crecimiento significativo durante los últimos años. Entre 2021 y 2025, sus exportaciones casi se multiplicaron por siete en términos reales y la provincia pasó a representar aproximadamente la mitad de las ventas externas de toda la Patagonia.

El petróleo y el gas, claves para el crecimiento

Entre los principales proyectos considerados por el estudio aparece el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro. La obra contempla comenzar con una capacidad cercana a los 180.000 barriles diarios y alcanzar los 550.000 durante la segunda mitad de 2027, con la posibilidad de ampliar posteriormente esa capacidad.

El informe también tiene en cuenta la ampliación de Oldelval, la reactivación del Oleoducto Trasandino y los proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL).

Con este escenario, el IERAL estima que Neuquén podría alcanzar exportaciones por unos US$ 18.400 millones en 2028 y superar a Santa Fe.

El siguiente salto estaría vinculado al proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF, Eni y XRG. La iniciativa contempla dos primeras unidades flotantes de licuefacción con una capacidad de 12 millones de toneladas anuales, que podría ampliarse posteriormente a 18 millones. La inversión estimada ronda los US$ 51.000 millones.

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Si el proyecto avanza según lo previsto y comienza a operar en 2031, las exportaciones neuquinas podrían ubicarse alrededor de los US$ 34.300 millones y superar por un margen reducido a Buenos Aires.

El precio internacional del petróleo puede modificar el escenario

La Fundación Mediterránea advierte que la diferencia entre Neuquén y Buenos Aires sería relativamente ajustada. Por eso, el precio internacional del petróleo aparece como una de las variables que podrían modificar los plazos de la proyección.

Según el escenario analizado, si el valor del crudo se ubica unos US$ 2 por debajo de lo previsto, el cruce podría demorarse hasta 2032. En cambio, con un precio sostenido por debajo de aproximadamente US$ 65 por barril, Neuquén no lograría superar a Buenos Aires dentro del período analizado.

El estudio aclara que se trata de un escenario de referencia y no de un pronóstico definitivo, ya que el resultado dependerá de la evolución de la producción, la finalización de las obras y los precios internacionales del petróleo y el gas.

Además, la metodología utilizada por el INDEC para asignar las exportaciones considera la provincia donde se produce el bien y no necesariamente el lugar desde donde se embarca. Por este motivo, el petróleo producido en Neuquén y enviado al exterior desde Punta Colorada se contabiliza como una exportación neuquina.

Fuente: ADNSUR / Fundación Mediterránea.