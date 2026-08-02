El proyecto de modificación de la Ley de Tierras sufrió cambios durante su debate legislativo y finalmente preservará herramientas consideradas estratégicas para las provincias, entre ellas Neuquén, que mantendrá capacidad de decisión sobre su territorio.





De acuerdo con la nueva redacción, seguirá vigente la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el país. Además, continuarán los controles sobre empresas con participación estatal extranjera interesadas en este tipo de operaciones.





Si bien la propuesta amplía la autonomía de las provincias para definir sus propias políticas en materia de tierras, también mantiene ciertos límites de alcance nacional vinculados a la protección de áreas consideradas estratégicas.





El debate sobre la reforma se desarrolla en un contexto de discusión sobre cómo equilibrar la llegada de inversiones con la preservación de recursos naturales y el control del territorio. En ese marco, Neuquén aparece como una de las provincias con especial interés debido al valor de sus recursos energéticos, hídricos y productivos.

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Con las modificaciones incorporadas al proyecto, la provincia conservará facultades para intervenir en las decisiones relacionadas con la administración y regulación de las tierras rurales dentro de su jurisdicción, mientras la iniciativa continúa su tratamiento legislativo.





Fuente: LM Neuquén.