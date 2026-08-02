URGENTE
SOLBUS: ¿Última generación o carrocería nueva sobre lo de siempre? Una ofensiva alineada con la “doctrina Donroe” El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa SOLBUS: ¿Última generación o carrocería nueva sobre lo de siempre? Una ofensiva alineada con la “doctrina Donroe” El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa
📬 Newsletter
Neuquén & Río Negro

Ley de Tierras: el proyecto cambió y Neuquén mantendrá el control sobre su territorio

La iniciativa que impulsa modificaciones a la Ley de Tierras fue reformulada durante su tratamiento y mantendrá facultades clave para las provincias. Entre los principales cambios, se conservarán restricciones para la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y continuará el control provincial sobre el territorio.

A
Administración
Redacción
👁 3 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad

El proyecto de modificación de la Ley de Tierras sufrió cambios durante su debate legislativo y finalmente preservará herramientas consideradas estratégicas para las provincias, entre ellas Neuquén, que mantendrá capacidad de decisión sobre su territorio.


De acuerdo con la nueva redacción, seguirá vigente la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el país. Además, continuarán los controles sobre empresas con participación estatal extranjera interesadas en este tipo de operaciones.


Si bien la propuesta amplía la autonomía de las provincias para definir sus propias políticas en materia de tierras, también mantiene ciertos límites de alcance nacional vinculados a la protección de áreas consideradas estratégicas.


El debate sobre la reforma se desarrolla en un contexto de discusión sobre cómo equilibrar la llegada de inversiones con la preservación de recursos naturales y el control del territorio. En ese marco, Neuquén aparece como una de las provincias con especial interés debido al valor de sus recursos energéticos, hídricos y productivos.

Publicidad


Con las modificaciones incorporadas al proyecto, la provincia conservará facultades para intervenir en las decisiones relacionadas con la administración y regulación de las tierras rurales dentro de su jurisdicción, mientras la iniciativa continúa su tratamiento legislativo. 


Fuente: LM Neuquén.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.