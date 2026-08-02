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Neuquén & Río Negro

Abrió la acreditación para la AOG Patagonia 2026, el mayor encuentro del petróleo y el gas de la región

La exposición se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén y reunirá a referentes del petróleo y el gas, empresas, especialistas y proveedores de toda la industria.

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Administración
Redacción
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La organización de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 habilitó el proceso de acreditación para quienes deseen participar de una nueva edición del encuentro más importante de la industria hidrocarburífera de la región.


La exposición tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, donde se espera la presencia de más de 17.000 visitantes y la participación de más de 400 marcas expositoras, que presentarán las últimas novedades en productos, servicios y desarrollos tecnológicos vinculados al sector.


Según la organización, la totalidad de los espacios de exhibición ya fue comercializada. El predio contará con una superficie de 17.000 metros cuadrados, cuatro auditorios destinados a conferencias y actividades técnicas, además de una Plaza de Máquinas ampliada y seis carpas para expositores.


Durante las cuatro jornadas habrá una agenda que incluirá charlas técnicas, encuentros de CEOs, rondas de intercambio y actividades enfocadas en los principales desafíos y oportunidades que atraviesa la industria del petróleo y el gas. El objetivo es promover la actualización tecnológica, el intercambio de conocimientos y la generación de nuevos vínculos comerciales entre empresas, profesionales y proveedores del sector.

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Los interesados en asistir ya pueden realizar la acreditación para participar del evento.


Fuente: Diario Río Negro.

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