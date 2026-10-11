La UNPSJB se moviliza en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

En el marco de un plan de lucha nacional por la aprobación y consolidación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) anunció este viernes, en una conferencia de prensa junto a la CGT, su adhesión a una nueva movilización.

La convocatoria busca visibilizar la delicada situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas de todo el país y apelar al acompañamiento de la sociedad en su conjunto.

La jornada central de protesta tendrá lugar el próximo 15 de octubre a las 13:00, con punto de encuentro en el playón del edificio universitario de Kilómetro 4, en Comodoro Rivadavia. La medida también se desarrollará de manera simultánea en las distintas sedes de la institución en Chubut: Puerto Madryn, Trelew y Esquel.

Un compromiso social y regional

La ingeniera Adriana Pajares, vicerrectora de la UNPSJB, enfatizó la importancia institucional y social de esta convocatoria en un contexto socioeconómico complejo.

“Es nuestra responsabilidad resguardar la legitimidad de la universidad, resguardar el conocimiento, transformar la universidad, que es la mejor defensa que podemos hacer de nuestra institución, para adecuarnos al complejo sistema. La universidad es de todos: de las familias que esperan que sus hijos se gradúen, de los trabajadores que buscan capacitarse y de los vecinos que necesitan hospitales públicos, asistencia, ciencia y tecnología en la región”, sostuvo Pajares.

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Mantener las aulas abiertas a fuerza de compromiso

Al realizar un balance de un período marcado por constantes reclamos presupuestarios, la vicerrectora destacó el esfuerzo diario de la comunidad universitaria para mantener las actividades en funcionamiento y garantizar la continuidad académica.

Entre los principales aspectos, se destacan: