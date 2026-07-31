Un eficaz procedimiento desplegado por la División Sustracción Automotores Sarmiento finalizó este miércoles con la localización e interceptación de un vehículo que mantenía un pedido de secuestro vigente por una causa de estafa radicada en Trelew.





El operativo tuvo lugar alrededor de las 16:45 horas en la intersección de la Avenida Ingeniero Coronel y calle España. Efectivos policiales que realizaban patrullajes de prevención advirtieron la presencia de un automóvil Volkswagen Vento 2.0 T FSI. Las características del rodado encendieron las alarmas de los uniformados, ya que coincidían con una alerta enviada previamente por el jefe de la Planta de Verificación Automotor de Trelew.





Al consultar la base de datos de la unidad, el personal policial confirmó que sobre el vehículo pesaba una orden de secuestro activa emitida el 26 de julio de 2026.





Con el apoyo de la Comisaría Local, las autoridades interceptaron la marcha del automóvil a los pocos minutos. El conductor, identificado como J. A., colaboró en todo momento con el procedimiento y presentó la documentación correspondiente. Tras una primera inspección ocular, los agentes no detectaron anomalías físicas visibles en la unidad.





Actuación judicial y medidas dispuestas

El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Trelew, desde donde se ordenaron las siguientes medidas:

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* Secuestro preventivo: Incautación del automóvil y de la cédula de identificación del vehículo.





* Identificación del conductor: Registro formal de los datos de la persona que circulaba en el rodado.





* Peritajes técnicos: Intervención del área de Criminalística para efectuar las pericias de rigor sobre la unidad.





Finalmente, el vehículo fue trasladado y depositado en el corralón policial del Barrio Progreso, donde permanecerá alojado a disposición de las autoridades judiciales que investigan el caso.