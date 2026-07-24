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Policiales

Pico Truncado: cayeron dos sospechosos tras una persecución en la zona de campos

Alertados por ganaderos de la zona, efectivos de Operaciones Rurales acudieron al lugar. Los involucrados intentaron huir en moto, pero un pinchazo les arruinó los planes.

A
Administración
Redacción
👁 2 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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Un patrullaje preventivo en la zona rural de Pico Truncado terminó con dos hombres demorados y una motocicleta secuestrada, luego de que productores locales encendieran las alarmas por movimientos extraños cerca de sus animales.


El procedimiento estuvo a cargo del personal de la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia, quienes acudieron al sector tras recibir múltiples llamados de estancieros preocupados. Según señalaron los dueños de los establecimientos, la presencia constante de una motocicleta merodeando entre los cuadros de pastoreo —donde conviven hacienda menor y fauna silvestre— resultaba totalmente inusual.


Del intento de fuga a la rueda pinchada


Al arribar al área señalada, las fuerzas de seguridad iniciaron un rastrillaje por los caminos de tierra. Al percatarse de la llegada del móvil policial, los dos ocupantes del vehículo menor aceleraron para escapar. Sin embargo, la maniobra duró poco: una avería en uno de los neumáticos de la moto dejó a los sospechosos varados en pleno campo, imposibilitando la huida.


Al ser reducidos e identificados, la policía constató que se trataba de dos personas mayores de edad, ambas domiciliadas en la ciudad de Pico Truncado.

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En manos de la Justicia


Por orden del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado, las autoridades procedieron al secuestro preventivo del motovehículo a fin de avanzar con los peritajes e investigaciones correspondientes.


En tanto, los dos involucrados fueron trasladados a la sede policial para completar los trámites de rigor. Tras fijar domicilio legal a disposición de la magistratura interviniente, ambos recuperaron la libertad.

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