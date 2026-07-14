Secuestran un arma y seis liebres en un control de caza furtiva

Un patrullaje preventivo de la División Seguridad Rural de Trevelin detectó a tres personas que realizaban la actividad sin la autorización del dueño del campo, un requisito indispensable por ley.

En horas de la madrugada de este martes, personal de la División Seguridad Rural de Trevelin desbarató una actividad de caza presuntamente infractora en la Ruta Provincial N° 72. El procedimiento culminó con el secuestro de un arma de fuego, reflectores y seis ejemplares de liebres muertas.

El operativo se registró a la 1:10 horas, en el tramo comprendido entre el Puente Río Percy y el Puesto La Andina. Mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo, divisaron las luces de un reflector provenientes de una camioneta Toyota Hilux de color blanco que circulaba de forma sospechosa por el sector.

El control y la infracción

Al interceptar el vehículo para el control correspondiente, los uniformados identificaron a tres ocupantes. Al ser consultados por su presencia en el lugar, los hombres manifestaron abiertamente que se encontraban cazando liebres, hallándose seis ejemplares ya faenados en la caja del rodado.

Si bien el conductor del vehículo exhibió una carabina semiautomática calibre .22 LR con mira telescópica y dos cargadores (uno de ellos con diez cartuchos marca FM) y contaba con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), la Cédula de Tenencia y el permiso de caza oficial, los cazadores cometieron una falta grave a la normativa vigente: no poseían la autorización por escrito del propietario del establecimiento rural donde operaban.

El dato: Aunque se tengan los papeles del arma y la licencia de fauna al día, cazar dentro de una propiedad privada sin el permiso expreso del dueño constituye una infracción legal en la provincia.

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Elementos secuestrados

Ante la presunta infracción a la Ley de Fauna de la provincia del Chubut, la policía procedió al secuestro inmediato de:

Seis ejemplares de liebres muertas.

Una carabina semiautomática calibre .22 LR con mira y cartuchos.

Los reflectores utilizados para encandilar a las presas.

Las actuaciones y los elementos incautados quedaron a disposición del Director de Flora y Fauna Silvestre de la provincia, el Dr. Fernando Barsano, quien determinará las sanciones correspondientes para los implicados.