URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Policiales

Secuestran un arma y seis liebres en un control de caza furtiva

Un patrullaje preventivo de la División Seguridad Rural de Trevelin detectó a tres personas que realizaban la actividad sin la autorización del dueño del campo, un requisito indisp

A
Administración
Redacción
👁 1 lecturas · 🕐 2 min de lectura
Publicidad
Secuestran un arma y seis liebres en un control de caza furtiva

Un patrullaje preventivo de la División Seguridad Rural de Trevelin detectó a tres personas que realizaban la actividad sin la autorización del dueño del campo, un requisito indispensable por ley.

En horas de la madrugada de este martes, personal de la División Seguridad Rural de Trevelin desbarató una actividad de caza presuntamente infractora en la Ruta Provincial N° 72. El procedimiento culminó con el secuestro de un arma de fuego, reflectores y seis ejemplares de liebres muertas.

El operativo se registró a la 1:10 horas, en el tramo comprendido entre el Puente Río Percy y el Puesto La Andina. Mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo, divisaron las luces de un reflector provenientes de una camioneta Toyota Hilux de color blanco que circulaba de forma sospechosa por el sector.

El control y la infracción

Al interceptar el vehículo para el control correspondiente, los uniformados identificaron a tres ocupantes. Al ser consultados por su presencia en el lugar, los hombres manifestaron abiertamente que se encontraban cazando liebres, hallándose seis ejemplares ya faenados en la caja del rodado.

Si bien el conductor del vehículo exhibió una carabina semiautomática calibre .22 LR con mira telescópica y dos cargadores (uno de ellos con diez cartuchos marca FM) y contaba con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), la Cédula de Tenencia y el permiso de caza oficial, los cazadores cometieron una falta grave a la normativa vigente: no poseían la autorización por escrito del propietario del establecimiento rural donde operaban.

El dato: Aunque se tengan los papeles del arma y la licencia de fauna al día, cazar dentro de una propiedad privada sin el permiso expreso del dueño constituye una infracción legal en la provincia.

Publicidad

Elementos secuestrados

Ante la presunta infracción a la Ley de Fauna de la provincia del Chubut, la policía procedió al secuestro inmediato de:

  • Seis ejemplares de liebres muertas.
  • Una carabina semiautomática calibre .22 LR con mira y cartuchos.
  • Los reflectores utilizados para encandilar a las presas.

Las actuaciones y los elementos incautados quedaron a disposición del Director de Flora y Fauna Silvestre de la provincia, el Dr. Fernando Barsano, quien determinará las sanciones correspondientes para los implicados.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.