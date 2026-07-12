Reclamo policial en Santa Cruz: efectivos intensifican la protesta frente a Casa de Gobierno

El conflicto salarial sumó un nuevo capítulo este sábado, cuando policías retirados y efectivos en actividad decidieron encadenarse al ingreso principal de la Casa de Gobierno para exigir una respuesta del Ejecutivo provincial.

La protesta de integrantes de la Policía de Santa Cruz volvió a escalar este sábado con una medida de fuerte impacto simbólico. Policías retirados fueron los primeros en encadenarse a la reja de acceso de la Casa de Gobierno y, con el correr de las horas, otros efectivos en actividad —vestidos de civil— se sumaron a la manifestación, bloqueando completamente el ingreso principal al edificio.

Los manifestantes sostienen que el reclamo responde a la falta de avances en la negociación salarial y cuestionan la propuesta presentada por el Gobierno provincial. Entre los principales puntos de conflicto mencionan la inclusión de sumas no remunerativas y el esquema de aumentos escalonados, que consideran insuficiente para hacer frente a la situación económica.

Durante la protesta, varios efectivos expresaron su malestar por las condiciones salariales y aseguraron que continuarán con las medidas hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades. También recordaron que la última reunión de la mesa de negociación no arrojó resultados positivos y que, por ese motivo, decidieron permanecer en el lugar.

En paralelo, frente a la Jefatura de Policía continúa instalada una carpa que funciona como punto de encuentro para efectivos retirados, policías en actividad y familiares que acompañan el reclamo. Allí organizan la permanencia durante las 24 horas y se preparan para afrontar las bajas temperaturas previstas para la zona, con pronóstico de nevadas durante las próximas horas.

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Fuente: OPI Santa Cruz.