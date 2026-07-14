Conflicto en la Policía de Santa Cruz: anticipan medidas administrativas para quienes no retomen sus funciones

El jefe de la fuerza provincial confirmó que, tras la finalización de la negociación salarial, comenzarán los procedimientos administrativos para el personal que continúe sin reincorporarse al servicio. Además, remarcó que el objetivo es normalizar la prestación de seguridad en toda la provincia.

El jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, se refirió a la situación que atraviesa la institución luego de que el Gobierno provincial diera por concluida la mesa de negociación salarial mediante una resolución oficial. En ese contexto, adelantó que se pondrán en marcha actuaciones administrativas para los efectivos que no regresen a sus puestos de trabajo.

Agüero explicó que la fuerza atraviesa un momento complejo debido a que las medidas de fuerza llevan más de un mes y que, actualmente, el servicio se sostiene con recursos limitados gracias al trabajo de jefes de dependencia, oficiales superiores y el personal que continúa en funciones.

Según indicó, la disminución de efectivos operativos dificulta el funcionamiento diario de la institución, afectando tareas como la recepción de denuncias, el traslado de detenidos, la cobertura de turnos médicos y otros servicios esenciales, lo que genera una mayor carga laboral para quienes permanecen prestando servicio.

El titular de la fuerza recordó que, durante el desarrollo de las negociaciones salariales, no se aplicaron sanciones disciplinarias porque se priorizó el diálogo y la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, sostuvo que el cierre formal de esa instancia implica una nueva etapa.

En ese sentido, afirmó que los efectivos deberán reincorporarse a sus funciones y que, en caso de no hacerlo, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes. Agregó que, si las circunstancias lo ameritan, también podrían impulsarse las denuncias judiciales pertinentes.

Agüero aclaró que estas medidas no buscan constituir una represalia, sino que responden al cumplimiento de las obligaciones propias de la función policial y a la responsabilidad institucional de garantizar el funcionamiento normal del servicio de seguridad.

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Asimismo, remarcó que la continuidad del conflicto impacta directamente en la comunidad, ya que quienes resultan más afectados son los vecinos que requieren la asistencia de la fuerza policial.

Por otra parte, señaló que durante los recientes festejos por la clasificación de la Selección Argentina fue necesario reorganizar el operativo de seguridad con personal proveniente de distintas áreas, entre ellas Policía Caminera y Protección Civil, para garantizar la cobertura preventiva tanto en Río Gallegos como en otras localidades de la provincia.

Finalmente, aseguró que, pese a la reducción de recursos humanos disponibles, los operativos se desarrollaron sin incidentes de gravedad y destacó el compromiso del personal que continúa trabajando para brindar respuesta a la comunidad.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz.