Río Gallegos: Policía rechaza oferta y acampa frente a Jefatura

La reunión entre representantes de la Policía de Santa Cruz y el Gobierno provincial volvió a terminar sin acuerdo. Ante la falta de avances en la discusión salarial, los efectivos profundizaron las medidas de protesta con nuevas carpas frente a edificios oficiales en Río Gallegos.

La séptima instancia de negociación salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y representantes de la Policía provincial concluyó nuevamente sin consenso durante la tarde de este viernes. El encuentro se desarrolló en la Escuela de Policía “Victoriano Taret” con la participación de autoridades gubernamentales, la conducción policial y delegados de los efectivos y del Servicio Penitenciario.

Según trascendió, la propuesta oficial contemplaba llevar el salario a $1.600.000 hacia el mes de diciembre, aunque uno de los principales puntos de conflicto fue la modalidad de implementación. Los representantes de los efectivos reclamaron que el incremento se aplique de manera inmediata, mientras que el Ejecutivo planteó una actualización escalonada durante los próximos meses.

Otro de los aspectos cuestionados por los uniformados fue la permanencia de conceptos no remunerativos dentro de la oferta salarial. Desde el sector sostienen que esos montos perjudican especialmente a quienes ya se encuentran retirados y también impactarán en las futuras jubilaciones.

Tras el fracaso de la negociación, la protesta se intensificó en Río Gallegos. Los manifestantes instalaron nuevas carpas frente a la Jefatura de Policía, la Casa de Gobierno y la residencia oficial del gobernador Claudio Vidal. Además, se registró el corte de la calle ubicada frente a la sede policial, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y el clima de tensión entre las partes.

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La falta de acuerdo mantiene abierto el conflicto salarial, mientras los efectivos insisten en que las diferencias no pasan únicamente por el monto ofrecido, sino también por los plazos de aplicación de los aumentos y la eliminación de las sumas no remunerativas.

Fuente: OPI Santa Cruz.