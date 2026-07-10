La Policía del Chubut secuestró dos camionetas con pedidos de captura

La Dirección de Policía Judicial, a través de sus Divisiones de Sustracción de Automotores, logró recuperar dos vehículos que presentaban graves irregularidades legales en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rawson. Ambos operativos se desarrollaron bajo el marco de los controles de prevención e identificación vehicular de la fuerza provincial.

Secuestran una Toyota Hilux por retención indebida

El primer procedimiento tuvo lugar el pasado jueves 9 de julio, alrededor de las 15:00 horas, en la calle Acapulco de la urbe petrolera.

Durante una verificación de rutina, el personal de la División de Sustracción de Automotores y la Planta Verificadora de Comodoro Rivadavia detectó que una camioneta Toyota Hilux de color blanco registraba un pedido de secuestro activo. El requerimiento judicial respondía al delito de Retención Indebida.

Tanto el vehículo como su documentación fueron incautados de inmediato y trasladados a la sede policial, donde quedaron bajo resguardo y a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Rawson: Utilizaban una Renault Kangoo vinculada a una estafa

El segundo golpe se dio al mediodía de la misma jornada en la Planta Verificadora de la capital provincial.

Allí, los efectivos policiales detectaron que una camioneta Renault Kangoo intentaba sortear los controles a pesar de tener una orden de captura vigente por el delito de Estafa. Al igual que en el caso de Comodoro, los agentes procedieron a secuestrar el utilitario y toda su documentación.

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El rodado fue trasladado y depositado en el Puesto Policial N° 625, quedando formalmente a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Balance de las fuerzas: Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la efectividad de las Plantas Verificadoras y los controles preventivos en calle, herramientas clave para desarticular el circuito comercial de vehículos de procedencia ilícita en la provincia.