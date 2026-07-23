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Policiales

Un llamado anónimo permitió recuperar un auto robado y secuestrar un arsenal en la zona sur

​El vehículo, sustraído a mano armada días atrás, fue localizado en un comercio de compraventa sobre la calle Polonia. Tras un allanamiento ordenado por la Justicia, la Policía halló el rodado semidesarmado y varias armas de fuego.

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Administración
Redacción
👁 4 lecturas · 🕐 2 min de lectura
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Un rápido accionar policial, impulsado por un dato clave aportado de forma anónima, concluyó este fin de semana con un exitoso procedimiento en la zona sur de la ciudad. Agentes de la Policía del Chubut lograron recuperar un automóvil que poseía pedido de secuestro por un violento robo a mano armada y secuestraron un importante arsenal dentro de un predio comercial.


​La investigación se desencadenó cuando la víctima del robo se presentó en la Comisaría Seccional Séptima para ampliar su denuncia. Según relató el damnificado, minutos antes había recibido una llamada anónima en la que le alertaban sobre el destino final de su vehículo: un Volkswagen Gol de color blanco, el cual le había sido sustraído mediante amenazas con un arma de fuego el pasado lunes 6 de julio.


​De acuerdo con el testimonio recabado, el auto había sido visto mientras era remolcado por otro rodado de color rojo hacia un predio ubicado sobre la calle Polonia, donde funciona un local dedicado a la compraventa de vehículos.

​Allanamiento y hallazgos


​Con la información suministrada, el personal policial inició tareas de investigación a fin de constatar la veracidad del dato. Con los elementos de convicción reunidos, la Jueza Penal Dra. Raquel Susana Tassello otorgó la orden de allanamiento y registro para el inmueble señalado.


​Al ingresar al predio, los efectivos inspeccionaron el patio posterior y confirmaron la sospecha: allí se encontraba el Volkswagen Gol buscado, aunque ya presentaba su motor semidesarmado. En el lugar también se logró recuperar la cédula de identificación del automóvil y su correspondiente llave de arranque.


​Elementos secuestrados durante el operativo:

* ​1 escopeta marca Saurio, modelo 300 (calibre a determinar).

* ​1 carabina calibre .22 LR, modelo 1111 (sin marca visible).

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* ​1 arma corta de aire comprimido (sin inscripciones).

* ​16 cartuchos de escopeta.

* ​16 cartuchos calibre .22 LR (con bala).



Trabajo conjunto


El operativo demandó un despliegue coordinado entre distintas dependencias policiales de la ciudad. Contó con la participación activa de personal especializado de la División Sustracción Automotores junto a efectivos de la Comisaría Seccional Quinta.


Las armas y municiones incautadas quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidas a las pericias correspondientes, mientras se avanza en las diligencias para determinar la responsabilidad de los propietarios o encargados del comercio en el encubrimiento del robo y la posesión ilegítima del armamento.

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