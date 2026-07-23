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Policiales

Violenta pelea entre convivientes terminó con un apuñalado y un detenido

​El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche. Tras una fuerte discusión, la víctima fue atacada con un arma blanca y debió ser asistida, mientras que el agresor quedó tras las rejas.

A
Administración
Redacción
👁 3 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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​Una violenta discusión entre amigos y compañeros de vivienda terminó de la peor manera durante los primeros minutos de este miércoles en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia. El saldo de la contienda dejó a un hombre herido con un arma blanca y a su atacante tras las rejas.


​El suceso se registró alrededor de las 00:55 horas, cuando un llamado de emergencia realizado por un testigo alertó a la guardia de la Comisaría Seccional Sexta sobre un altercado en la vía pública, en la intersección de las calles Código 557 y Código 558.


​Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con la víctima, quien presentaba lesiones visibles en el rostro producto de golpes de puño y una herida cortopunzante a la altura del abdomen. Según los primeros relatos del agredido, la violencia se desató en medio de una discusión verbal con su conviviente, la cual escaló rápidamente hasta el ataque físico.


​Procedimiento policial:

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Ante la gravedad de lo sucedido y con los datos recabados en la escena, el personal uniformado aprehendió en el lugar al presunto agresor, identificado como Maicol Andrés N.


​El detenido fue trasladado a la dependencia policial bajo la imputación previa del delito de lesiones con arma blanca, quedando a disposición de la Justicia mientras se investigan los pormenores y los motivos que desencadenaron la agresión. La víctima, en tanto, recibió asistencia para evaluar la gravedad de la herida sufrida en la región abdominal.

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