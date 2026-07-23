Una violenta discusión entre amigos y compañeros de vivienda terminó de la peor manera durante los primeros minutos de este miércoles en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia. El saldo de la contienda dejó a un hombre herido con un arma blanca y a su atacante tras las rejas.
El suceso se registró alrededor de las 00:55 horas, cuando un llamado de emergencia realizado por un testigo alertó a la guardia de la Comisaría Seccional Sexta sobre un altercado en la vía pública, en la intersección de las calles Código 557 y Código 558.
Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con la víctima, quien presentaba lesiones visibles en el rostro producto de golpes de puño y una herida cortopunzante a la altura del abdomen. Según los primeros relatos del agredido, la violencia se desató en medio de una discusión verbal con su conviviente, la cual escaló rápidamente hasta el ataque físico.
Procedimiento policial:
Ante la gravedad de lo sucedido y con los datos recabados en la escena, el personal uniformado aprehendió en el lugar al presunto agresor, identificado como Maicol Andrés N.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial bajo la imputación previa del delito de lesiones con arma blanca, quedando a disposición de la Justicia mientras se investigan los pormenores y los motivos que desencadenaron la agresión. La víctima, en tanto, recibió asistencia para evaluar la gravedad de la herida sufrida en la región abdominal.
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