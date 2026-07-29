Un importante robo de cable de cobre es investigado por la Justicia de Pico Truncado luego de que desconocidos provocaran un corte de energía en el yacimiento El Destino 2 para sustraer una gran cantidad de material utilizado en la red eléctrica.





De acuerdo con la denuncia radicada por un referente de la empresa Brest, el hecho fue descubierto cerca del mediodía del lunes, cuando desde la Coordinación Operativa de la firma informaron sobre una interrupción del suministro eléctrico registrada alrededor de la 1:50 de la madrugada en el predio, situado a unos ocho kilómetros del ejido urbano.





Al inspeccionar el lugar, se constató que los autores habían cortado y derribado 14 postes utilizando herramientas aptas para ese fin. Posteriormente sustrajeron 13 tramos de cable de cobre de 50 milímetros, lo que representa un total aproximado de 1.950 metros de tendido eléctrico, generando importantes daños en la infraestructura del yacimiento.

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Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Segunda realizaron las actuaciones correspondientes junto a personal de la División Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias en la escena con el objetivo de recolectar evidencias que permitan identificar a los responsables. La causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Pico Truncado, mientras la investigación continúa.