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Policiales

Tres jóvenes detenidos por robar cables de cobre en Bella Vista Sur

​Fueron delatados por un vecino que los vio cortar el tendido eléctrico en el predio de una empresa. Tras un rápido rastrillaje, la Policía los interceptó en el Barrio Parque Industrial con el botín y una escalera oculta entre los matorrales.

A
Administración
Redacción
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Tres jóvenes de entre 20 y 27 años fueron aprehendidos este viernes por la tarde en la zona sur de la ciudad, luego de ser sorprendidos infraganti tras apoderarse de varios metros de cableado de cobre que pertenecían al tendido de una firma privada.


​El hecho se desencadenó minutos antes de las 19:40, cuando un testigo alertó a las fuerzas de seguridad sobre un robo en proceso en la intersección de las calles Raúl Cercos y Maradona, en el barrio Bella Vista Sur. Según la denuncia, tres hombres se encontraban cortando el cableado de un poste dentro del predio de una empresa local.


​Además de dar el aviso, el vecino aportó datos clave: detalló la vestimenta de los sospechosos e indicó que los vio escapar a pie por la calle Raúl Cercos —en cercanías a la Escombrera Municipal— con dirección a Fracción XV.


Rastrillaje exitoso y secuestro de elementos


Con las características aportadas, el personal policial desplegó un rápido operativo de rastrillaje por los alrededores. La búsqueda dio sus frutos a las pocas cuadras, en el cruce de Raúl Cercos y la calle 3249, ya en jurisdicción del Barrio Parque Industrial.


Allí, los efectivos interceptaron al trío, quienes llevaban en su poder varios rollos de cable de cobre. Al inspeccionar el terreno circundante, a escasos tres metros de donde se concretó la demora, la Policía descubrió una escalera que los delincuentes habían intentado ocultar entre la maleza para facilitar su huida.


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Los aprehendidos


Por orden de la Justicia, los tres implicados fueron trasladados a la sede policial. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como:


* ​Leonardo Ezequiel S. (27)

* ​Miguel Ángel S. (25)

* ​Ángel David A. (20)


​El caso quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para la correspondiente audiencia de control de detención por el delito de tentativa de robo

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