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Economía

La operadora del oleoducto por el que circula el 75% del petróleo de Vaca Muerta sufrió un ciberataque a sus sistemas

La empresa que opera el principal oleoducto de Vaca Muerta informó que sufrió un incidente de ciberseguridad que afectó parte de sus sistemas. Indicó que el flujo de crudo no se vio interrumpido y que los servicios fueron restablecidos.

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Administración
Redacción
👁 6 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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La empresa Oleoductos del Valle (Oldelval), responsable del transporte de alrededor del 75% del petróleo producido en Vaca Muerta, informó que fue víctima de un ciberataque que comprometió algunos de sus sistemas informáticos.


La compañía comunicó el incidente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un hecho relevante y explicó que, pese al ataque, la operación del oleoducto nunca se interrumpió, por lo que el transporte de crudo continuó desarrollándose con normalidad.


Según detalló la firma, el ataque fue contenido mediante la activación de los protocolos de respuesta previstos para este tipo de situaciones. Además, aseguró que logró restablecer la totalidad de los sistemas afectados y que continúa monitoreando su infraestructura tecnológica para prevenir nuevos inconvenientes.


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De acuerdo con la información difundida, una de las principales hipótesis apunta a que el ataque habría sido realizado por un grupo de ciberdelincuentes extranjeros especializado en ransomware, aunque la investigación continúa y todavía no hubo una confirmación oficial sobre los responsables. 


Oldelval señaló que trabaja junto a especialistas en ciberseguridad y a las autoridades competentes para determinar el alcance del incidente y reforzar las medidas de protección de sus sistemas. La empresa también remarcó que no se registraron impactos en la seguridad de las operaciones ni en el abastecimiento de petróleo. 

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