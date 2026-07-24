En una carta abierta, 120 británicos adinerados le dijeron a Burnham: "Podemos pagarlo. No hablamos de impuestos más altos para quienes se levantan cada día y van a trabajar para ganarse la vida, sino para los más ricos, cuyos ingresos provienen de la riqueza que poseen".
Organizada por Patriotic Millionaires (Millonarios Patriotas), la carta dice que eso llevaría a una sociedad más igualitaria y llama a una "devolución de la riqueza y el poder desde los más ricos".
Las personas ya pueden aportar dinero o acciones voluntariamente al Tesoro a través de un sistema de donaciones.
La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que el deportista Lineker "es más que bienvenido a pagar más impuestos, puede extender un cheque al Tesoro, nadie se lo impide".
Los Millonarios Patriotas apoyan un impuesto del 2% sobre las fortunas superiores a los US$13 millones (10 millones de libras esterlinas).
"Los millonarios somos un grupo patriota", afirma la carta. "Amamos este país y queremos que prospere".
Y añade: "Pero el éxito requiere inversión, y una fuente primordial de capital sin explotar reside en nuestro interior, un potencial que aún no está sujeto a impuestos".
Fuente: BBC
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