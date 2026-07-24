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Economía

Los más de 100 millonarios en Reino Unido que le piden al nuevo primer ministro que les suba los impuestos

Millonarios como el exfutbolista Gary Lineker y el productor de música Brian Eno se dirigieron al nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, para pedirle que les suba los impuestos.

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Administración
Redacción
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En una carta abierta, 120 británicos adinerados le dijeron a Burnham: "Podemos pagarlo. No hablamos de impuestos más altos para quienes se levantan cada día y van a trabajar para ganarse la vida, sino para los más ricos, cuyos ingresos provienen de la riqueza que poseen".


Organizada por Patriotic Millionaires (Millonarios Patriotas), la carta dice que eso llevaría a una sociedad más igualitaria y llama a una "devolución de la riqueza y el poder desde los más ricos".


Las personas ya pueden aportar dinero o acciones voluntariamente al Tesoro a través de un sistema de donaciones.


La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que el deportista Lineker "es más que bienvenido a pagar más impuestos, puede extender un cheque al Tesoro, nadie se lo impide".


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Los Millonarios Patriotas apoyan un impuesto del 2% sobre las fortunas superiores a los US$13 millones (10 millones de libras esterlinas).


"Los millonarios somos un grupo patriota", afirma la carta. "Amamos este país y queremos que prospere".

Y añade: "Pero el éxito requiere inversión, y una fuente primordial de capital sin explotar reside en nuestro interior, un potencial que aún no está sujeto a impuestos".


Fuente: BBC

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