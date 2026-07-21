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Economía

Nuevo informe advierte que la infraestructura podría frenar el crecimiento de Vaca Muerta y la minería

El fuerte impulso que proyectan sectores estratégicos como Vaca Muerta y la minería enfrenta un desafío clave: la infraestructura actual no alcanzaría para sostener el volumen de producción previsto en los próximos años. Un informe que circula entre gobernadores pone el foco en las principales falencias logísticas y reclama acelerar las obras para evitar un cuello de botella.

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Administración
Redacción
👁 6 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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El crecimiento esperado de la producción energética y minera en la Argentina podría verse limitado por la falta de infraestructura adecuada. Así lo señala un informe técnico que comenzó a circular entre distintos gobernadores y que advierte que el sistema logístico del país no está preparado para acompañar el salto que demandarán estas actividades.


Según el relevamiento, el transporte de cargas pasaría de movilizar unas 128 millones de toneladas a cerca de 200 millones en los próximos años, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y de los proyectos mineros. Sin embargo, la red vial, ferroviaria y portuaria presenta importantes deficiencias que ponen en riesgo esa expansión. 


Entre los principales problemas identificados aparecen rutas nacionales inconclusas desde hace décadas, corredores con un alto nivel de deterioro y la necesidad de ampliar la capacidad logística para responder al incremento de la actividad económica.


El informe también destaca que postergar las tareas de mantenimiento genera un fuerte impacto económico, ya que reconstruir una ruta puede costar hasta diez veces más que conservarla de manera preventiva. Además, plantea la necesidad de planificar inversiones estratégicas para mejorar la conectividad entre las zonas productivas, los puertos y los principales centros de distribución. 

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De acuerdo con el análisis, el desarrollo de sectores como el petróleo, el gas y la minería dependerá no solo de las inversiones privadas, sino también de una infraestructura que permita transportar la producción de manera eficiente y competitiva hacia los mercados internos y de exportación. 


Fuente: Ámbito.

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