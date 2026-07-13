URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Economía

Récord histórico: gracias a Vaca Muerta, el superávit energético del primer semestre superó los US$ 6.900 millones

Durante el primer semestre del año, el país alcanzó el mayor superávit energético registrado para ese período, con exportaciones en máximos históricos y un fuerte crecimiento de la

A
Administración
Redacción
👁 2 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad
Récord histórico: gracias a Vaca Muerta, el superávit energético del primer semestre superó los US$ 6.900 millones

Durante el primer semestre del año, el país alcanzó el mayor superávit energético registrado para ese período, con exportaciones en máximos históricos y un fuerte crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional.

Argentina cerró el primer semestre de 2026 con un superávit energético récord de más de 6.900 millones de dólares, un resultado que marca un hito para el sector y refleja el fuerte impulso de la producción proveniente de Vaca Muerta.

De acuerdo con los datos difundidos por la Bolsa de Comercio de Rosario, el saldo positivo de la balanza energética alcanzó los 6.987 millones de dólares entre enero y junio, lo que representa un crecimiento del 87% respecto del mismo período del año pasado.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de combustibles y energía, que crecieron un 52% interanual y superaron los 8.100 millones de dólares. Al mismo tiempo, las importaciones continuaron en niveles históricamente bajos, favoreciendo el saldo comercial positivo.

Según el informe, la producción no convencional de Vaca Muerta ya representa más del 68% del petróleo y el 67% del gas que se extrae en todo el país, consolidándose como el principal motor del crecimiento energético argentino. El incremento en la actividad permitió ampliar la oferta exportable y fortalecer el aporte del sector a la economía nacional.

Publicidad

Los especialistas señalan que, de mantenerse la tendencia de producción y continuar las inversiones en infraestructura, el sector energético podría seguir incrementando su participación en las exportaciones del país durante los próximos años.

Fuente: Diario Río Negro.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.