Vaca Muerta: la arena se convierte en el nuevo recurso estratégico que impulsa el boom del shale argentino

Cada pozo no convencional demanda hasta 15.000 toneladas de arena de fractura, un insumo clave para la producción de petróleo y gas que está transformando la minería, la logística y la infraestructura en distintas regiones del país.

Un insumo silencioso pero indispensable

Cuando se habla del crecimiento de Vaca Muerta, el foco suele estar puesto en el petróleo, el gas y las inversiones. Sin embargo, detrás de cada pozo existe un insumo indispensable: la arena de fractura. La explotación mediante fractura hidráulica requiere grandes cantidades de arena de alta pureza para mantener abiertas las microfracturas de la roca y facilitar la extracción de hidrocarburos.

Actualmente, un solo pozo horizontal puede demandar hasta 15.000 toneladas de arena, un volumen que da cuenta de la magnitud del desarrollo del shale argentino.

Un desafío logístico

La demanda de arena moviliza una enorme cadena logística. La extracción, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte hacia los yacimientos requieren inversiones en rutas, ferrocarriles, plantas industriales y equipos especializados. La logística se ha convertido en uno de los factores clave para sostener el crecimiento de Vaca Muerta.

Oportunidades para la minería

El crecimiento del shale abre nuevas oportunidades para el sector minero argentino. Diversos proyectos buscan abastecer con producción nacional la creciente demanda de arena de fractura, fortaleciendo economías regionales y reduciendo costos de transporte.

Publicidad

Patagonia y la cadena de valor

Aunque Vaca Muerta se encuentra principalmente en Neuquén, su expansión beneficia a empresas de servicios, transporte, puertos e industrias de toda la Patagonia, consolidando una amplia cadena de valor vinculada al desarrollo energético.

Análisis | El Observador del Sur

El crecimiento de Vaca Muerta ya no depende únicamente del petróleo y el gas. La infraestructura, la logística, el transporte y la minería se han convertido en pilares estratégicos para sostener la producción. Para Chubut, con su experiencia en la industria hidrocarburífera y sus empresas de servicios, este proceso representa una oportunidad para integrarse aún más al desarrollo del shale argentino y captar nuevas inversiones.