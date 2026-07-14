De Vaca Muerta a la IA: una oportunidad que Argentina no puede dejar pasar

Vaca Muerta puede convertirse en el motor económico del país, pero especialistas advierten que el verdadero salto dependerá de invertir en innovación, tecnología y talento para generar un crecimiento sostenible.

Durante décadas, la Argentina depositó gran parte de sus expectativas de crecimiento en la riqueza de sus recursos naturales. En la actualidad, Vaca Muerta vuelve a ubicarse como uno de los principales motores económicos gracias a su potencial para atraer inversiones, generar empleo e incrementar el ingreso de divisas. Sin embargo, distintos especialistas sostienen que el verdadero desafío no pasa únicamente por extraer esos recursos, sino por convertir esa riqueza en desarrollo de largo plazo.

La historia demuestra que disponer de abundantes recursos naturales no garantiza, por sí solo, una mejora en la calidad de vida de la población. Países que lograron dar un salto económico fueron aquellos que utilizaron esos ingresos para fortalecer la educación, impulsar la investigación científica y fomentar industrias basadas en el conocimiento.

En ese escenario, la inteligencia artificial aparece como una de las grandes oportunidades de esta década. La tecnología ya está modificando la forma de producir, gestionar empresas, desarrollar servicios y crear nuevos negocios. La combinación entre la capacidad energética que ofrece Vaca Muerta y el crecimiento de la economía del conocimiento podría posicionar a la Argentina como un actor competitivo en sectores de alto valor agregado.

Especialistas remarcan que la clave estará en utilizar los recursos generados por la actividad energética para financiar infraestructura, formación de profesionales, investigación y desarrollo tecnológico. De esa manera, el país podría construir una economía más diversificada y menos dependiente de la exportación de materias primas.

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El desafío consiste en aprovechar el momento para impulsar un modelo de crecimiento que combine energía, innovación y talento, con el objetivo de generar mayor productividad, empleo calificado y competitividad internacional. La oportunidad está sobre la mesa, pero requerirá decisiones estratégicas para evitar que vuelva a perderse una posibilidad histórica de transformación.

Fuente: Diario Río Negro.