Chile quiere vender la energía de Vaca Muerta en Asia y apuesta a los puertos del Biobío

Autoridades chilenas buscan consolidar un corredor bioceánico que permita que el petróleo y el gas producidos en Neuquén lleguen a Asia a través de los puertos de la región del Biobío, fortaleciendo la integración energética y logística entre ambos países.

La región chilena del Biobío avanza en una estrategia para transformarse en una de las principales puertas de salida al Pacífico para los hidrocarburos de Vaca Muerta. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Sergio Giacaman, quien propuso promover el petróleo y el gas neuquinos en los mercados asiáticos utilizando la infraestructura portuaria de esa zona de Chile.

El planteo fue realizado al expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien actualmente cumple funciones como embajador con misión especial para Asia. El objetivo es vincular la creciente producción energética argentina con la demanda de países como China, Japón, Corea del Sur y otras economías del sudeste asiático.

Según explicó Giacaman, si el proyecto logra avanzar, el petróleo y el gas provenientes de Vaca Muerta podrían exportarse a través de los puertos del Biobío, lo que generaría nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo logístico para la región chilena.

Una alternativa estratégica para llegar al Pacífico

La propuesta se apoya en una ventaja geográfica: los puertos del Biobío se encuentran más cerca de Vaca Muerta que otras terminales de exportación ubicadas sobre el Atlántico, como Bahía Blanca. Además, las rutas marítimas desde el océano Pacífico permiten reducir los tiempos de navegación hacia los mercados asiáticos.

Para concretar el proyecto aún son necesarias obras de infraestructura en ambos países. Entre ellas se destacan la pavimentación del tramo entre Andacollo y el paso internacional Pichachén, del lado argentino, y mejoras sobre la Ruta Q-45 en territorio chileno. Estas inversiones permitirían consolidar un corredor permanente para el transporte de cargas, además de potenciar el turismo y el intercambio comercial.

Una integración energética que sigue creciendo

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La relación energética entre Argentina y Chile ha cambiado significativamente en los últimos años. Tras la interrupción de las exportaciones de gas argentino en 2004, Chile diversificó sus fuentes de abastecimiento mediante terminales de Gas Natural Licuado (GNL).

Sin embargo, el crecimiento de Vaca Muerta volvió a acercar a ambos países. En 2023 se reactivó el Oleoducto Trasandino (OTASA), que permanecía sin operar desde 2006, permitiendo nuevamente el envío de petróleo desde Neuquén hacia la refinería de ENAP, en la región del Biobío.

El nuevo proyecto busca profundizar esa integración, posicionando a la región chilena como un eje logístico clave para que la producción energética argentina pueda acceder con mayor competitividad a los mercados del continente asiático.

Fuente: Diario Río Negro.