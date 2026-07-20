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Economía

Costo de vida en la Patagonia: Comodoro y las dos grandes ciudades de Santa Cruz lideran las canastas más caras de la región

Según el último informe del Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB correspondiente a junio, una familia tipo en Comodoro Rivadavia necesitó casi 1,95 millones de pesos para no ser pobre. Caleta Olivia y Río Gallegos registraron los niveles más altos de la muestra.

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Administración
Redacción
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El Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) presentó su relevamiento de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondiente al mes de junio de 2026. Los datos reflejan la persistente disparidad del costo de vida en las distintas ciudades de la región, consolidando a la zona sur de Chubut y a la provincia de Santa Cruz como los distritos con las mayores exigencias de ingresos.


En la provincia de Chubut, Comodoro Rivadavia se mantiene a la cabeza como la ciudad más costosa para cubrir las necesidades básicas. En la urbe petrolera, la Línea de Pobreza (CBT) se ubicó en $1.948.687, mientras que la Línea de Indigencia, que mide exclusivamente las necesidades energéticas y alimentarias elementales (CBA), perforó el techo de los ochocientos mil pesos para situarse en $877.787.


La brecha interna en Chubut


El informe del Observatorio permite trazar una diagonal descendente a medida que se analiza el costo de vida hacia el norte y la cordillera provincial:


  • Trelew: Registró una Canasta Básica Total de $1.901.381 y una alimentaria de $856.478.
  • Puerto Madryn: La línea de pobreza se estimó en $1.849.640 y la de indigencia en $853.441.
  • Esquel: Se consolidó como la localidad evaluada con el menor costo dentro de Chubut, requiriendo $1.828.639 para superar la pobreza y $823.271 para cubrir la CBA.


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Santa Cruz y Tierra del Fuego: Los extremos del sur


Al cruzar los límites interprovinciales, los números del Observatorio exponen realidades disímiles. Santa Cruz registró los valores nominales más altos de todo el informe. En Río Gallegos, una familia tipo requirió $1.970.580 para no ser considerada pobre, seguida muy de cerca por Caleta Olivia, donde la CBT alcanzó los $1.964.928. En ambas localidades santacruceñas, la línea de indigencia se ubicó en el orden de los $887.000.

En contraposición, el registro de Ushuaia, en Tierra del Fuego, marcó el piso de la muestra regional. En la capital isleña, la Canasta Básica Total se posicionó en $1.779.808, en tanto que la Canasta Básica Alimentaria cerró el mes de junio en $810.724.


Los indicadores procesados por la academia ponen de relieve el fuerte impacto que la logística, el componente habitacional y los perfiles productivos locales ejercen sobre las góndolas y los servicios esenciales en el bloque patagónico.

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