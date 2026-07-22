Vista Energy solicitó formalmente su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto valuado en US$ 5.800 millones, destinado al desarrollo del bloque Bandurria Norte, ubicado en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Se trata de una de las iniciativas de mayor envergadura presentadas hasta el momento bajo este régimen.





La propuesta prevé la perforación de 332 nuevos pozos, además de la construcción de la infraestructura necesaria para poner en producción un área que actualmente no cuenta con operaciones activas. Según las proyecciones de la empresa, el objetivo es alcanzar una producción cercana a 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día.





Bandurria Norte representa un paso estratégico para Vista, ya que será el primer bloque que la compañía desarrollará fuera de su núcleo operativo actual en Vaca Muerta. La inversión también apunta a fortalecer la capacidad de producción y exportación de hidrocarburos desde una de las cuencas más importantes del país.





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La presentación se suma a otras iniciativas impulsadas bajo el RIGI, un esquema creado para incentivar grandes inversiones mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos considerados estratégicos para la economía argentina.





Fuente: Yahoo Noticias, con información de Forbes Argentina.