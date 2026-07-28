El petróleo crudo pasó a ocupar el primer lugar entre los productos más exportados por la Argentina durante el primer semestre de 2026, desplazando al maíz y a la harina y los pellets de soja, que hasta el año pasado encabezaban el ranking.





De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), entre enero y junio las exportaciones de petróleo crudo generaron ingresos por USD 4.693 millones. La cifra representó un crecimiento interanual del 47,7% y equivalió al 9,5% del total de las exportaciones argentinas.





En comparación con el mismo período de 2025, cuando las ventas externas de crudo habían alcanzado los USD 3.177 millones, el incremento fue de USD 1.516 millones. Los principales destinos del petróleo argentino fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay.





El maíz en grano se ubicó en el segundo puesto del ranking, con exportaciones por USD 4.171 millones y una suba interanual del 6,7%. Entre sus principales mercados se encontraron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.





En tanto, la harina y los pellets obtenidos de la extracción del aceite de soja quedaron en el tercer lugar, con ventas por USD 4.161 millones. El sector registró una variación de apenas 0,7% respecto del primer semestre de 2025, una diferencia que permitió que el petróleo alcanzara el primer puesto.





Indonesia, Vietnam, Arabia Saudita, Turquía y Ecuador fueron los principales compradores de estos productos derivados de la soja.





Más abajo en la lista se ubicaron el aceite de soja en bruto, con exportaciones por USD 3.163 millones; el oro para uso no monetario, con USD 2.913 millones; los vehículos destinados al transporte de personas, con USD 2.510 millones; y el trigo y morcajo, que alcanzaron los USD 2.317 millones.





También integraron los diez productos más exportados la carne bovina congelada, el aceite de girasol en bruto y los porotos de soja.





Un semestre récord para las exportaciones





Durante los primeros seis meses de 2026, las exportaciones argentinas alcanzaron los USD 49.454 millones, lo que representó un crecimiento del 24,4% en comparación con el mismo período del año anterior.





Los diez principales productos concentraron el 55% del total de las ventas externas del país.





Publicidad

El crecimiento del petróleo se dio en el marco de una fuerte expansión del sector energético. Según los datos del INDEC, la balanza comercial de combustibles y energía acumuló un superávit de USD 5.076 millones durante el primer semestre, un aumento del 61,7% frente a los USD 3.139 millones registrados en igual período de 2025.





Las exportaciones del sector energético totalizaron USD 6.594 millones, con una suba interanual del 42,5%, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 1.518 millones.





Solo en junio, las ventas externas vinculadas a la energía sumaron USD 1.234 millones, un 28,5% más que en el mismo mes del año anterior.





Dentro del sector, el petróleo crudo concentró el 71,2% de las exportaciones energéticas. Le siguieron las naftas, con USD 346 millones; los butanos licuados, con USD 231 millones; y el propano licuado, con USD 177 millones.





Por el lado de las importaciones, el gas natural licuado representó el principal gasto energético, con USD 418 millones. También se registraron compras de energía eléctrica por USD 356 millones y de gas natural en estado gaseoso por USD 74 millones.





La necesidad de importar gas se relaciona con el aumento de la demanda durante el invierno y las limitaciones de la infraestructura de transporte para trasladar la producción desde las cuencas hacia los principales centros de consumo.





Las proyecciones para el cierre de 2026 estiman que las exportaciones de combustibles y energía podrían alcanzar los USD 11.300 millones. De concretarse ese escenario, la balanza energética anual superaría los USD 12.000 millones, por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025.





Además, se espera que la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), prevista para fines de 2026, permita ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo desde la Cuenca Neuquina hacia la costa de Río Negro.





La obra, que ya supera el 75% de avance, tendría una capacidad inicial de evacuación de 190.000 barriles diarios y podría alcanzar los 550.000 barriles por día. Para mediados de 2027, las proyecciones indican que las exportaciones energéticas podrían superar los USD 18.500 millones.





Fuente: Infobae, con datos del Instituto Argentina Grande (IAG) y el INDEC.